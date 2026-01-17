VRT moet boven op 16 miljoen euro nóg eens extra besparen: 'Woordbreuk van de Vlaamse Regering'
Buitenlandminister David van Weel bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 17 januari 2026

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister van Buitenlandse Zaken David van Weel, EU-gezant en oud-defensieminister Kajsa Ollongren, VN-militair Mandy Heeren en EW-journalist Victor Pak over de formatie.

Ook te gast de Iraanse schrijver Keyvan Shahbazi over de laatste ontwikkelingen in Iran.


Minister David van Weel
Zondagmorgen is minister van Buitenlandse Zaken David van Weel te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman over de laatste internationale ontwikkelingen in een roerige wereld. Van Groenland en Iran tot een asieldeal in Griekenland.  

EU-gezant en oud-defensieminister Kajsa Ollongren
In onze rubriek De Nieuwe Wereldorde bespreken we elke zondag de verschuivende machtverhoudingen in de wereld. Deze keer de speciale EU-gezant voor de mensenrechten en oud-defensieminister Kajsa Ollongren. Welke rol speelt Europa op het wereldtoneel?  

Keyvan Shahbazi
De Iraanse schrijver Keyvan Shahbazi is te gast bij Rick Nieman. Over de opstand van het Iraanse volk tegen de ayatollah's, de mogelijke Amerikaanse aanval en de toekomst van het regime in Teheran. Keyvan Shahbazi schreef onder andere het boek 'De prijs van vrijheid'.

VN-militair Mandy Heeren
Majoor Mandy Heeren was de enige Nederlandse militair binnen de VN-missie in Zuid-Libanon tijdens de escalerende spanningen tussen Hezbollah en Israël. Over haar ervaringen schreef ze het boek 'Blauwe scherven. Hoe houd je als vrouw stand in oorlogsgeweld'.  

Victor Pak over de formatie
Parlementair verslaggever Victor Pak van EW Magazine over de laatste ontwikkelingen in de formatie. Hoe staat de formatie er voor en wat ligt er op tafel. Hoe krijgt het minderheidskabinet de oppositie mee? En wie zien we terug op het bordes?  

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 18 januari om 10.00 uur op NPO 1.


WNL op Zondag op tv
Zondag 18 januari 2026 om 10u00  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Maandag 19 januari 2026 om 00u50  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Zondag 25 januari 2026 om 10u00  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Maandag 26 januari 2026 om 00u31  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.

