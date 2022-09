'Break Free' vertelt het verhaal van Sophia Koetsier

Sophia Koetsier studeert medicijnen. Om buitenlandervaring op te doen, vertrekt ze in 2015 naar Oeganda. Eerst loopt ze stage en daarna gaat ze twee weken rondreizen.

Op de zesde dag van die rondreis raakt ze tijdens een safari vermist. Er ontstaan wilde verhalen in de media als er in de dagen na haar verdwijning persoonlijke spullen worden gevonden. Maar familie, vrienden en autoriteiten tasten na bijna zeven jaar nog steeds in het duister over haar lot. Voor de 20e keer sinds Sophia is vermist reist haar moeder naar Oeganda. Broertje Jan gaat voor de eerste keer mee, hij wil zelf een voorstelling maken van wat er gebeurd kan zijn.

'Break Free', donderdag 29 september om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.