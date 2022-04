Brabantse Rino vecht voor zijn plek in de BNNVARA '2Doc: De Wilde Weldoener'

Het is 10 juli 2018, de dag waarop de grote zorgen van de Brabantse Rino Driessen (54), woonachtig in Bavel, beginnen. Hij leest in de lokale krant dat de gemeente Breda andere plannen heeft met het stuk land dat hij van ze huurt. Op dit stuk land heeft Rino dagbesteding Ariba opgericht, hier begeleidt hij licht verstandelijk beperkte jongens.

Maar Rino laat zich niet zomaar uit zijn paradijs wegjagen door de papieren tijgers van de ambtenarij. Hiermee start een langdurig gevecht tussen hem en de gemeente Breda, tot in de rechtszaal aan toe. Rino had liever een goed gesprek gehad dan voor een rechter te moeten verschijnen maar omdat de gemeente geen gehoor geeft aan zijn verzoeken zit er niets anders op. Gaat het gesprek tussen de gemeente Breda en Rino er alsnog komen of helpt het nieuwe bestemmingsplan de zorgeloze toekomst van Rino en zijn jongens om zeep?

Burgemeester en wethouders van Breda willen dat het pand van Rino aan de Woestenbergseweg in Bavel wordt ontruimd. De huur zou op 30 april 2021 worden opgezegd, zo stond in de brief die Rino op 28 oktober 2020 van de gemeente ontving. Reden: het college wil niet langer opdraaien voor de onderhoudskosten. Maar op de dag voor de ontruiming heeft Rino 'nog ginne spijker ingepakt, nog ginne spijker'. Driessen huurt het perceel en de woning in het buitengebied van Bavel sinds 2013 van de gemeente Breda. Hij vangt daar met zijn dagbesteding vijf dagen per week een aantal jongeren op. Rino heeft een unieke plek weten te creëren, in een landelijke omgeving, waar zijn cliënten volledig tot hun recht komen. Joël, Wesley en Robin, drie jongens binnen het autistische spectrum, krijgen zo de mogelijkheid tot een actieve dagbesteding waar vertrouwen en een gestructureerde omgeving centraal staan. Samen met Rino knokken ze voor hun bestaansrecht op de boerderij in Bavel.

Rino: 'we vechten der vur, we vechten der vur. Openheid duurt het langst.'

'2Doc: De Wilde Weldoener' is een coproductie van BNNVARA en D2D Media.

'2Doc: De Wilde Weldoener', dinsdag 5 april om 23.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.