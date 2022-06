Boomerang highlights voor juli 2022

Stel je een bezorgservice voor die alles, overal en altijd bezorgt. Een bezorgservice die niet wordt beperkt door tijd en ruimte. En als klap op de vuurpijl, wordt deze service gerund door drie kleine Ninja's met ongelooflijke krachten.

Kijk vanaf 4 juli elke schooldag om 18.30 uur naar de gloednieuwe afleveringen van 'Ninja Express' bij Boomerang!

BOOMERANG'S BESTE VRIENDEN MR BEAN & TEDDY

VANAF 16 JULI

Ieder weekend van 12.30 - 16.00 uur

Mr Bean en Teddy zijn beste vrienden en hebben veel plezier samen. Boomerang viert hun vriendschap met marathons van 'The Mr Bean Animated Series'.

Geniet van Boomerang's beste vrienden Mr. Bean en Teddy met gloednieuwe afleveringen vanaf 16 juli, iedere zaterdag en zondag van 12.30 tot 16.00 uur bij Boomerang.

ZOMERPLEZIER MET SCOOBY-DOO EN TOM & JERRY

NU TE ZIEN

Elke dag om 08.30 uur - 12.30 uur

Geniet samen met Scooby-Doo en Tom & Jerry van de zomer! Iedere dag zijn er afleveringen van 'Be Cool, Scooby-Doo!', 'De Tom en Jerry Show', 'Tom en Jerry in New York', en verschillende films te zien.

In Scooby-Doo komen spannende mysteries langs die moeten worden opgelost. Verschillende bekendheden maken hun opwachting, zoals Sia, Sherlock Holmes, Batman en Wonder Woman! Stap samen met deze beroemdheden aan boord van de Mysterie Machine en maak je klaar voor avontuur.

Lach je stuk met het letterlijke kat-en-muisspel van Tom en Jerry. Tom is een kat die eeuwig en altijd op de muis Jerry jaagt... Maar hoe sluw en slinks hij het ook maakt, er komt niets tussen Jerry en een smakelijke lunch. En onderweg passeren er heel wat bondgenoten de revue, zoals de bozige bulldog Spike en zijn puppy Tyke, en Jerry’s neefje Tuffy en zijn kameraad, het schattige eendje Kleine Quacker.

Zomerplezier met Scooby-Doo en Tom & Jerry zie je elke dag vanaf 08.30 uur bij Boomerang.