'Bonnie & Clyde' en nieuw seizoen van 'Prince Charming' in november op Videoland

Vier vriendinnen verlenen elkaar steun en advies terwijl ze de turbulente gebeurtenissen in het leven het hoofd bieden en te maken krijgen met beroering, geheimen en verraad, en dat alles binnen de gecompliceerde relaties die ze hebben gecreŽerd.

Met hoofdrollen voor Alyssa Milano, Yunjin Kim, Rochelle Aytes en Jes Macallan.

'Mistresses' S1 t/m S4 zijn vanaf 1 november te bingen bij Videoland.

'Bonnie & Clyde'

Esra Kaplan (Dilan Yurdakul) heeft nog een paar maanden detentie te gaan, maar besluit na een dramatisch verlofbezoek aan haar Turkse familie niet terug te keren naar de gevangenis. In plaats daarvan slaat ze samen met haar vriend, de getraumatiseerde getaway driver Greg Driessen (Yannick Jozefzoon), op de vlucht. Voor het eerst in hun levens voelen Esra en Greg zich vrij van alles en iedereen. Om die levensstijl te onderhouden, begaan ze steeds zwaardere delicten en komen ze al snel als de 'Bonnie en Clyde van de Lage Landen' bekend te staan. Lukt het ze te ontkomen en samen opnieuw te beginnen?

De vierdelige serie 'Bonnie & Clyde' is vanaf 4 november te bingen bij Videoland.

'Mooi Zoals je Bent'

Tabitha weet hoe is het om te dealen met tegenslagen: 'Ik kwam er al zelf vroeg achter dat het perfecte plaatje niet bestaat. Dat was voor mij ook de reden om mijn eigen stichting 'Mooi Zoals Je Bent' op te richten. Hiermee help ik jongeren hun eigen kracht te ontdekken, omdat het soms moeilijk is om dit alleen te doen.' Jongeren een steuntje in de rug geven is ook precies wat ze in dit programma gaat doen. Tabitha gaat samen met bekende coaches en ervaringsdeskundigen zeven jongeren een positieve boost geven zodat ze aan het einde van de sessies hopelijk kunnen zeggen: 'Ik ben mooi zoals ik ben!'

De zes afleveringen van 'Mooi Zoals Je Bent' zijn vanaf 5 november te bingen bij Videoland.

'A Million Little Things' S3

Vriendschap is allesomvattend, en dat geldt ook voor een groep vrienden in Boston. De een is succesvoller in zijn werk en privéleven dan de ander, maar ze hebben allemaal het idee op een dood spoor te zitten. Als de vrienden worden opgeschrikt door een dramatische gebeurtenis, beseffen ze hoe bijzonder hun vriendschap is. Ze besluiten voortaan alles uit het leven te halen.

'A Million Little Things' S3 is vanaf 5 november te bingen bij Videoland. S1 en S2 zijn al te zien bij Videoland.

'De Jacht op de Mocro Maffia' S3

De Mocromaffia houdt ons land al ruim tien jaar in zijn greep. Nederland lijkt een narcostaat te zijn geworden, maar hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe is deze oorlog ooit begonnen? Welke conflicten lagen daar aan ten grondslag? John gaat terug in de tijd en onderzoekt dit web dat vol zit met verraad, hoogmoed, wantrouwen, geweld en dodelijke slachtoffers. Hij spreekt met journalisten, rechercheurs, officieren van justitie, getuigen, slachtoffers en nabestaanden en brengt nieuwe feiten uit lopende onderzoeken. Ook spoort hij mensen op uit de omgeving van Taghi. Mensen die – net als John - door Taghi op een dodenlijst zijn gezet.

'De Jacht op de Mocro Maffia' S3 is vanaf 9 november wekelijks te zien bij Videoland.

'Wu-Tang: An American Saga' S2

New York City is het toneel van crack en geweld in de jaren 90. In Staten Island probeert Bobby Diggs, alias RZA, aan de ellende en de gevaren te ontkomen door zich op hiphop storten. Zijn oudere broer, Devine, ziet daar helemaal geen brood in. Maar Bobby weet een groep jongens bij elkaar te brengen. Zij worden heen-en-weergeslingerd tussen muziek en misdaad.

'Wu-Tang: An American Saga' S2 is vanaf 10 november te bingen bij Videoland. S1 is al te zien bij Videoland.

'Temple' S2

'Temple' is terug en dit seizoen zit Daniel nóg dieper in de problemen. In seizoen 1 kon hij nog enigszins alle ballen in de lucht houden terwijl hij voor zijn vrouw zorgde in zijn illegale kliniek in een verlaten metrostation. Maar alles verandert als Beth ontwaakt uit haar coma en antwoorden wil. Eve wil weten waarom haar ouders tegen haar hebben gelogen, Lee voegt zich bij een knappe activist en Anna is erop gebrand een positieve draai aan de situatie te geven; zelfs als dat betekent dat ze nieuwe patiënten naar de illegale kliniek moet lokken.

'Temple' S2 is vanaf 11 november te bingen bij Videoland. S1 is al beschikbaar bij Videoland.

'Love Life' S2

Twintiger Darby Carter (Anna Kendrick) woont in New York en is op zoek naar iemand om haar leven mee te delen. Bij iedere crush doet ze weer wat levenservaring op en komt ze dichter bij de ware liefde.

'Love Life' S2 is vanaf 18 november te bingen bij Videoland. S1 is al te zien bij Videoland.

'Prince Charming' S2 + 'Videoland Viewing Party: Prince Charming'

Opnieuw gaat een een begeerlijke vrijgezelle man op zoek naar de liefde van zijn leven vanuit een prachtig palazzo in Italië. De 28-jarige Chris staat centraal in het tweede seizoen van de romantische datingshow. Liefde en romantiek voeren de boventoon. Eén voor één vallen de mannen af in Chris' zoektocht naar liefde. Lukt het hem om zijn droomman te vinden?

'Prince Charming' is vanaf 24 november wekelijks te zien bij Videoland.

Robbert Rodenburg presenteert de wekelijkse 'Videoland Viewing Party: Prince Charming', die vanaf 25 november wekelijks te zien is bij Videoland.

'Twins of Gold'

Ooit begonnen tweelingzussen Esther en Anne Vedder aan de lopende band van de appelflappenfabriek in Spakenburg, maar toen ze erachter kwamen dat ze wel heel hard moeten werken om één spijkerbroek bij elkaar te sparen, besloten ze zelf te gaan ondernemen. In vijf jaar tijd is hun idee om gepersonaliseerde sieraden te lanceren uitgegroeid tot een succesvol bedrijf dat levert door heel Europa. Wie zijn deze vrouwen uit Nijkerk eigenlijk, wat is hun verhaal en wat doen ze allemaal als ze niet in de spotlights staan? Hoe werken ze samen met bekende mensen als Rita Ora, Sylvie Meis en Chantal Janzen?

De driedelige docuserie 'Twins of Gold' is vanaf 29 november te bingen bij Videoland.