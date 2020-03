'Boer zoekt Vrouw': keuzemoment voor boeren Geert en Bastiaan en boerin Annemiek

Foto: © KRO-NCRV 2020

In 'Boer zoekt Vrouw' van zondag 29 maart staan drie keuzemomenten voor de deur. De logé(e)s voelen die spanning. Nu Betty bij boer Geert Jan het erf heeft verlaten, zijn Karine en Jacqueline nog samen over.

Dat maakt het voor Geert Jan niet makkelijker: 'Ze gaan het me moeilijk maken. Je zoekt een persoon die je kan raken. Nou, dat doen ze. Allebei.'

De vrouwen van boer Geert hebben een gezellige tijd, maar laat hij wel genoeg van zichzelf zien? Esther: 'Het is leuk, ontspannen sfeer. Hij is leuk, lekker zichzelf en nuchter.' Angela zegt: 'Hij is heel chill. Zijn humeur, hoe hij kijkt, hij is heel chill met alles. Dat kan ik wel waarderen.' En Vera vindt het fijn dat ze zichzelf kan zijn bij hem: 'Hij is niet onder de indruk van mijn gekkigheid, hij vindt dat oké. Dat is voor mij fijn.' Naar wie gaat de voorkeur van boer Geert uit?

Bij boerin Annemiek stijgt de spanning al nu het keuzemoment nadert. Steven wil graag een momentje alleen met Annemiek omdat hij haar iets persoonlijks moet vertellen. Hij wil dat ze hem beter snapt en is benieuwd naar haar reactie daarop.

Op het erf bij boer Bastiaan grijpt Elise haar momentjes. Madeleen en Milou voelen de bui een beetje hangen en denken allebei dat ze bij het eerste keuzemoment naar huis moeten. Elise spreekt uit dat ze wat begint te voelen. Milou vindt het steeds lastiger: 'Je merkt dat er meer spanning begint te hangen, ook met de meiden. Je ziet toch dat zijn voorkeur misschien naar die of die uitgaat. Best lastig om te zien, dat voelt niet fijn.' Welke twee vrouwen mogen nog een paar dagen blijven?

Bij boer Jan, vader van 4 kinderen, logeren drie vrouwen die zelf geen kinderen hebben. Hij wil graag weten hoe de dates dat voor zich zien en of ze een kinderwens hebben. Hij heeft wederom een persoonlijke bekentenis...

'Boer zoekt Vrouw', zondag 29 maart om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.