'Boer zoekt Vrouw': Bastiaan en Geert Jan maken definitieve keuze

Foto: © KRO-NCRV 2020

In 'Boer zoekt Vrouw' van zondag 26 april is de laatste dag van de logeerweek aangebroken voor boer Bastiaan en boer Geert Jan. Zij moeten hun definitieve keuze maken.

Allebei durven ze het met beide vrouwen aan, maar bij wie vóelen ze het? Alle potentiële nieuwe liefdes willen het proberen met hun boer. Ze kunnen nu alleen maar afwachten.

Milou, logée bij boer Bastiaan, zou teleurgesteld zijn als ze het niet wordt: 'Het zou een domper zijn als hij me niet kiest. Ik denk wel dat ik dan een traantje zou laten, dat vind ik niet leuk.' Ook Elise ziet een toekomst met Bastiaan zitten: 'Ik hou er toch een muurtje omheen. Ik weet wat ík wil. Maar ja…' Bastiaan is eruit, hij kiest met heel zijn hart. Bij welke vrouw komen Bastiaans hormonen tot leven?

Boer Geert Jan komt er niet uit. Hij blijft twijfelen tussen de twee vrouwen, met allebei ziet hij zichzelf oud worden: 'Ik heb nog nooit voor zo’n moeilijke rotkeuze gestaan als vandaag', laat hij weten aan Yvon. Ook zijn twee logées vonden het een intensieve tijd. Karine: 'Het is een zware week geweest omdat je stoeit met je gevoel. Je gaat bij jezelf ook diep naar binnen kijken.' Jacqueline ziet het helemaal zitten: 'Ik vind dat Geert Jan zoveel dingen bij zich heeft die ik het heel leuk zou vinden te ontdekken. Ik denk zeker dat die mogelijkheid er is. Maar ja, hij moet kiezen.' Met wie gaat Geert Jan op citytrip?

Boer Geert en Angela zijn voor het eerst een nacht samen geweest. 'Nu kan ik volmondig zeggen dat de kriebel er is', zegt Angela. 'Natuurlijk ben je daar toch nog voorzichtig in voor jezelf. Toch een stukje bescherming, stel je voor dat… Nu hoeft dat niet meer.' Geert gaat op bezoek bij Angela en haar twee dochters.

Na een lange week gaat boer Jan Nienke weer zien: 'Ik heb veel aan haar gedacht. Ik wil haar vasthouden, ik wil haar bij me houden. Ik heb heel veel zin om haar weer te zien.' Hij is heel benieuwd of dat wederzijds is: 'Het gevoel bij mij is goed. Het maakt me onzeker of dat gevoel ook bij haar nog zo is.' Jan gaat op bezoek bij zijn schoonfamilie: de ouders van Nienke en haar drie zussen.

Boerin Annemiek blijft met lege handen over, ze heeft helaas geen gevoelens gekregen voor een van haar mannen. Yvon gaat opnieuw met alle brieven naar haar toe. Heeft ze de eerste keer wellicht iemand over het hoofd gezien?

'Boer zoekt Vrouw', zondag 26 april om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.