Boer Jan heeft eerste keuzemoment in 'Boer zoekt Vrouw'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Alleen boer Jan heeft nog drie logees op zijn boerderij, nadat vorige week boer Geert, boer Bastiaan en boerin Annemiek hun eerste keuzemoment hadden. Een keuze die niet meevalt voor Jan en ook zijn vrouwen zijn zeer gecharmeerd van hem.

Zo laat Froukje weten vooral zijn rust, lach en humeur aantrekkelijk te vinden. 'Het ene moment is het super gezellig, het andere moment hebben we echt een goed gesprek.' Nienke voelt zich heel vertrouwd bij Jan in de buurt: 'Hij heeft een ontspannen uitstraling. Hij luistert goed en heeft aandacht voor je'. Vera spreekt uit dat Jan een man is waar ze veel van zou kunnen houden. Yvon Jaspers rijdt het erf op. Welke vrouwen mogen blijven bij boer Jan op zijn zorgboerderij?

Boer Bastiaan is heel druk met de voorbereidingen voor het oogsten van witlofpennen. Elise en Milou bereiden ondertussen een romantisch diner en doen allebei hun best aandacht van Bastiaan te krijgen, waar hij zichtbaar van onder de indruk is.

Annemiek ziet ondertussen beren op de weg, mocht ze gevoelens krijgen voor Erik: 'Hoe ziet hij de toekomst met zijn bedrijf op 1,5 uur rijden van hier?' Eigenlijk moet ze dat gesprek met hem voeren, maar ze vreest tegelijkertijd het antwoord… Om te ontspannen neemt ze Jelte en Erik mee naar de manege waar haar paard staat.

'Ik heb twee topwijven te logeren', verzucht boer Geert Jan. Maar passen hun levens en zijn leven wel bij elkaar? In de ochtend heeft hij een momentje met Jacqueline en hij grijpt zijn kans door te vragen of zij het ziet zitten op zijn boerderij tussen de paarden.

Op de boerderij van boer Geert wordt flink geflirt: 'Ze blijven allebei om me heen dartelen', vertelt Geert. 'Als Vera flirt, is Angela stil en als Angela flirt, is Vera stil. Dus zij zien dat van elkaar ook wel. Dat vind ik leuk, laat ze maar lekker doen. 'Angela vraagt zich af hoe Geerts keuze eigenlijk tot stand is gekomen: 'Vera en ik zijn gewoon zwart en wit. Dat is wel bijzonder, dat je twee zulke verschillende vrouwen laat blijven. Hij zal er wel een reden voor hebben…'

'Boer zoekt Vrouw', zondag 5 april om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.