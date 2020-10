BNNVARA komt met '2Doc De Zandvoort Formule': het dorp, het duin, de race

Als in mei 2019 bekend wordt dat de prestigieuze Grand Prix van de Formule 1 na 35 jaar terugkeert naar het circuit van Zandvoort, is er nog een jaar de tijd om alles te regelen.

In de documentaire 'De Zandvoort Formule' laat regisseur Wytzia Soetenhorst door de ogen van betrokken bestuurders, dorpelingen, ondernemers en de plaatselijke boswachter zien hoe het dorp alles op alles zet om de mooiste en meest duurzame race uit de geschiedenis te laten plaatsvinden.

Een race over het circuit, door de duinen en langs stadhuis en nagelstudio

Op Circuit Zandvoort, met als eigenaar prins Bernhard van Oranje, wordt in recordtempo asfalt gestort om aan de hoge verwachtingen en eisen van de Grand Prix organisatie te voldoen. 'Ik leg 600 meter asfalt in een uur', zegt een trotse oud-coureur en sportief directeur Jan Lammers tijdens de receptie van de nieuwe burgemeester. Aan de andere kant van de hekken maakt de boswachter zich zorgen over het kwetsbare duingebied waar hordes mensen zijn unieke plantjes zullen platstampen.

Met het Formule 1-circus zullen in het raceweekeinde ruim 300.000 mensen naar Zandvoort komen en dat kan niet anders dan een hoop geld in het laatje brengen. De horeca maakt zich op voor de verwachte vloedgolf en bewoners vragen zich af hoe ze hun eigen huis nog kunnen bereiken tijdens de racedagen.

Op politiek-bestuurlijk niveau wringt men zich in alle bochten om, ondanks het vervuilende imago van de autosport, van deze editie de groenste race ooit te maken. De gebeurtenissen in Zandvoort worden op verschillende momenten becommentarieerd door klanten van de plaatselijke nagelstudio. Terwijl hun nagels worden verzorgd, bespreken de dames wat het dorp allemaal te wachten staat; van de problemen rondom de rugstreeppad tot de rol van de prins.

Draaiende motoren komen tot oorverdovende stilte

En dan, net als er een politieke oplossing is gevonden voor de zeehond die in de weg ligt van de coureurs die over het strand vervoerd willen worden, gooit het coronavirus roet in het eten. Dromen spatten uiteen en de volop draaiende motor van de Formule 1 komt knarsend tot stilstand. Toch zien we ook veerkracht. De bewoners proosten op 3 mei met elkaar op een volgende kans in 2021.

De Zandvoort Formule is op 27 september 2020 in première gegaan op het Nederlands Filmfestival. Wytzia Soetenhorst regisseerde voor BNNVARA eerder de documentaire 'De Onbegrijpelijke Dood van Mitchel' en was als researcher o.a. betrokken bij de producties '1 dorp, 1 postcode, 43 miljoen' en 'Van God Los'. 'Ik heb met grote belangstelling gevolgd hoe het dorp Zandvoort zich voorbereidde op de komst van het enorme Formule 1-circus. Groot, groter, grootst; maar wat is de prijs die wordt betaald voor eeuwige roem? Waar voor de een het geloei van de motoren een nachtmerrie is, klinkt het voor veel Zandvoorters als nostalgische muziek. Zandvoort is wel wat gewend als het om toerisme gaat, maar de komst van deze race is wel even wat anders dan een horde strandbezoekers op een zomerse dag.' De Zandvoort Formule is geproduceerd door The Film Kitchen en is medegefinancierd door het NPO-fonds.

'2Doc: De Zandvoort Formule', maandag 12 oktober om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.