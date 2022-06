BNNVARA brengt documentaire 'Sera I am' van radio-dj Jan-Willem Roodbeen

De 27-jarige Sera uit Schiedam is een ware hit op social media: haar Instagram- en TikTok-account, waarop ze in haar auto bekende liedjes covert, zijn in een paar jaar tijd uitgegroeid tot gezamenlijk 2,6 miljoen volgers.

Ook Katy Perry liet weten fan te zijn van haar covers en met Justin Bieber zong Sera zelfs een duet op TikTok. En dat terwijl ze nog nooit live heeft opgetreden of zangles heeft gehad. Alles in de professionele muziekwereld is nieuw voor haar. Als je tenminste dat ene optreden op het besloten verjaardagsfeestje van voetballer Cristiano Ronaldo niet meerekent.

De documentaire 'Sera I am' van BNNVARA-radiopresentator Jan-Willem Roodbeen volgt Sera in aanloop naar het Noorderslag festival, haar eerste grote festival-optreden. Het is dé plek voor talent om zich aan de muziekindustrie te presenteren. Gaat het lukken om zonder live ervaring op het hoogste niveau te presteren? En hoe gaat Sera om met deze druk? Want met het succes groeien ook de verwachtingen van anderen en neemt de onzekerheid toe.

Jan-Willem: 'Iedere week beluister ik als radiomaker minstens vijftig nieuwe liedjes. Vaak van mensen die het graag willen ‘maken’ als artiest en voor wie radio-airplay een mooie stap zou zijn. Toch is het maar weinig muzikanten gegeven om door te breken als artiest. Soms lijkt voor deze mensen het verstikkende pad van een talentenjacht op tv de enige manier om zichzelf in de kijker te spelen. Hoe anders loopt het bij Sera. In korte tijd heeft ze bereikt waar veel jonge mensen van dromen: een miljoenenpubliek en zelfs een platendeal in Amerika. Het maakt mij nieuwsgierig naar de dromen en drijfveren van deze bijzondere jonge vrouw op het moment van misschien wel haar grote doorbraak als ster.'

'Sera I am' is een coproductie van BNNVARA en redBone media.

Jan-Willem Roodbeen

Jan-Willem Roodbeen (45) is radiomaker en conceptontwikkelaar. Al sinds 1998 is hij te horen op de nationale radio. Tegenwoordig samen met Jeroen Kijk in de Vegte in de ochtendshow 'Jan-Willem Start Op' op NPO Radio 2 waarmee ze afgelopen jaar de prestigieuze publieksprijs 'De Gouden Radioring' wonnen. Als conceptontwikkelaar was Jan-Willem betrokken bij onder meer Het Glazen Huis van 3FM, het tv-evenement 'The Passion' en het Eurovisie Songfestival 'Open Up' in Rotterdam. Als filmmaker wil Jan-Willem persoonlijke verhalen vertellen en menselijke drijfveren blootleggen.

'Sera I am', woensdag 30 juni om 23.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.