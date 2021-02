BNNVARA brengt '2Doc: Het Gedoogdrama' over regeren met populistisch rechts

Foto: © BNNVARA 2021

Tien jaar geleden kwam een voor Nederland uniek kabinet tot stand: de 'gedoogcoalitie', een minderheidsregering van VVD en CDA, gesteund vanuit de Tweede Kamer door de PVV.

De samenwerking van de liberale premier Mark Rutte met de PVV van Geert Wilders, leidde tot heftige discussie, vooral binnen het CDA dat in twee kampen uiteenviel. In de BNNVARA-documentaire 'Het Gedoogdrama' reconstrueren regisseur Piet de Blaauw en interviewer Frénk van der Linden op onthullende wijze de totstandkoming van kabinet Rutte1.

In de Haagse sociëteit De Witte, om de hoek van het Binnenhof, spreken zij uitvoerig met nauw betrokkenen over de manier waarop Rutte, Wilders en CDA-leider Maxime Verhagen de coalitie aangingen, de gevolgen die dat had voor de eenheid binnen het CDA, de wijze waarop het kabinet regeerde, en de vraag welke lessen uit deze beladen periode voortvloeien. Met het oog op de naderende Tweede Kamerverkiezingen, die tot nieuwe winst voor de PVV lijken te leiden, zijn die lessen hoogst actueel.

De vraaggesprekken in de documentaire maken duidelijk hoe traumatiserend deze bijzondere periode in onze politieke geschiedenis voor velen is geweest. De wonden blijken tot op de dag van vandaag niet allemaal te zijn geheeld. Naast helderheid over de emotionele impact verschaft de documentaire ook inzicht in cruciale gebeurtenissen die zich achter de schermen tussen de hoofdrolspelers hebben afgespeeld. Welke deals werden gesloten om de 'gedoogcoalitie' tot stand te brengen? En welke politieke mastodont probeerde het kabinet kort nadat het was geïnstalleerd al op te blazen?

In de film komen de volgende geïnterviewden aan het woord, hier allen vermeld met de functies die zij indertijd bekleedden: Ivo Opstelten (informateur/VVD-minister van Justitie), Job Cohen (fractieleider PvdA), Kathleen Ferrier (dissident fractielid CDA), Fred Teeven (fractielid VVD), Henk Bleker (voorzitter CDA), Hero Brinkman (fractielid PVV) en Gerd Leers (CDA-minister Immigratiezaken).

'2Doc: Het Gedoogdrama', maandag 8 februari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.