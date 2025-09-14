Bloedhete savanne eist zijn tol in 'Kamp van Koningsbrugge'

Van eerste ontmoeting tot DNA-test: tweede deel van 'Clément, zoon van…' nu al exclusief op VTM GO+
zondag 14 september 2025
Foto: © AVROTROS 2025

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Als de cursisten zich niet aan gestelde regels houden, volgen er doorgaans sancties om duidelijk te maken dat discipline en integriteit niet zomaar loze begrippen zijn. Navigeren blijkt weer moeilijker dan verwacht. De bloedhete savanne van Suriname speelt daarin een belangrijke rol. Sommigen verliezen het daardoor van de stemmetjes in hun hoofd.


'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 15 september om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Kamp Van Koningsbrugge op tv
Maandag 15 september 2025 om 20u35  »
NPO 1
Navigeren blijkt weer moeilijker dan verwacht. De bloedhete savanne van Suriname speelt daarin een belangrijke rol. Sommigen verliezen het daardoor van de stemmetjes in hun hoofd.
Zaterdag 20 september 2025 om 10u30  »
NPO 1
Navigeren blijkt weer moeilijker dan verwacht. De bloedhete savanne van Suriname speelt daarin een belangrijke rol. Sommigen verliezen het daardoor van de stemmetjes in hun hoofd.
Maandag 22 september 2025 om 20u34  »
NPO 1
Jeroen van Koningsbrugge steekt vijftien gewone burgers een hart onder de riem tijdens dit unieke experiment, waarbij ze het uiterste geven tijdens hun deelname aan een van de zwaarste opleidingen van Nederland: de opleiding van de Special Forces.

Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
