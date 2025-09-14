Bloedhete savanne eist zijn tol in 'Kamp van Koningsbrugge'

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Als de cursisten zich niet aan gestelde regels houden, volgen er doorgaans sancties om duidelijk te maken dat discipline en integriteit niet zomaar loze begrippen zijn. Navigeren blijkt weer moeilijker dan verwacht. De bloedhete savanne van Suriname speelt daarin een belangrijke rol. Sommigen verliezen het daardoor van de stemmetjes in hun hoofd.

