'BinnensteBuiten' special: #jijverdienteenoliebol

Het is kerst in het monumentale pand vlak naast de kerk in het Zuid-Hollandse Geervliet. Arco en Michael pakken elk jaar groots uit en dit jaar is extra speciaal.

Samen met twee vriendinnen die verderop in de straat wonen, verwachten Arco en Michael hun eerste kindje. Ook de babykamer is al in de maak. Hun monumentale huis dat onder andere eerst gebruikt werd als school, kostwoning en stadhuis, is nu een woonhuis vol kleur en gezelligheid.

#jijverdienteenoliebol met chef-kok Ramon Brugman

De feestdagen staan voor de deur. Maar of we dit met onze dierbaren en geliefden dichtbij kunnen vieren is erg onzeker. KRO-NCRV zet zich in voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom bakt chef-kok Ramon Brugman oliebollen in zijn speciale 'BinnensteBuiten' oliebollenbus. Hij rijdt met zijn bus door heel Nederland en verrast met oliebollen.

Er werd massaal gereageerd op de oproep van Ramon: 'wie verdient volgens jou een oliebol?'

De eerste voor wie Ramon verse oliebollen bakt is de chronisch zieke Glennis (15) die in Breda woont. Zij zit inmiddels al bijna 10 maanden in quarantaine. Sabrina, de moeder van Glennis, vind dat haar stoere en positieve dochter wel een opkikker kan gebruiken. Ook gaat hij langs bij de 87-jarige Aat. Dochter Ingrid uit Frankrijk riep de hulp in van Ramon, omdat zij vanwege de strenge lockdown niet uit Frankrijk weg kan. Aat is sinds het overlijden van zijn vrouw begin dit jaar behoorlijk eenzaam. Ramon brengt hem even wat gezelligheid.

Tot slot rijdt de oliebollen bus door naar Almere. Hier woont Sandra die wel een oliebol verdient volgens haar tante Joka. Toen Joka en haar man geveld waren door corona was het Sandra die hun kleine pup iedere dag uitliet. Een klein gebaar, maar o zo belangrijk.

Maar hier houdt het natuurlijk niet op. Er zijn nog veel meer mensen die even wat extra aandacht verdienen. Online worden er nog meer mensen verrast met een versgebakken oliebol. Ramon kan echter niet in z’n eentje het hele land door, dus geeft hij graag zijn oliebollenrecept door, zodat iedereen, ook jij, oliebollen kan bakken (of kopen) om die vervolgens weg te geven. Doe je mee?! Kijk op BinnensteBuiten.tv voor het recept en download de speciale oliebollenkaart. #jijverdienteenoliebol

