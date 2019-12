Binnenkort bij MAX: 'Wijsheid komt met de Jaren: Sjaak Swart'

In 'Wijsheid komt met de Jaren' gaat Dionne Stax langs bij Mister Ajax, oftewel Sjaak Swart. Hoewel hij nog elke week op het veld staat, is het al even geleden dat Sjaak, inmiddels 81 jaar, zijn professionele carrière afsloot.

Die carrière heeft zijn leven voor een groot deel gedefinieerd. Het is dan ook hoog tijd om uitgebreid terug te blikken. Met zijn leven in foto’s op tafel, bespreekt Dionne met Sjaak zijn verleden en huidige leven. Een leven dat zich kenmerkt door absolute toewijding, een ijzeren wil, onvoorwaardelijke liefde en bovenal schatten aan ervaring. MAX zendt 'Wijsheid komt met de Jaren: Sjaak Swart' uit op donderdag 19 december om 20.20 uur op NPO 2.

Het begon allemaal op jonge leeftijd. Sjaak was altijd op straat te vinden. Daar voetbalde hij met een tennisballetje, waarbij de putdeksels fungeerden als denkbeeldige doelpalen. Al snel werd duidelijk dat hij talent had. Het is altijd Sjaaks droom geweest om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Daar heeft hij alles voor gedaan en het nodige voor gelaten. Uiteindelijk zorgde een scout ervoor dat ‘Sjakie’ op tienjarige leeftijd bij Ajax terechtkwam. Daar zou hij zijn gehele professionele carrière blijven. Met zijn flitsende dribbels, messcherpe voorzetten, verwoestende schoten en spectaculaire kopdoelpunten, won Sjaak alles wat er te winnen viel. Hij zag de club samen met én door hem veranderen in een professioneel voetbalbolwerk.

Zijn leven ging in die periode echter niet altijd over rozen. De voetbalcarrière van Sjaak had een grote impact op de familie Swart. Andersom had het gezinsleven ook grote invloed op de succesvolle rechtsbuiten. Sjaak vertelt op welke manier en wat de gevolgen waren.

Het heden wordt ook niet onbesproken gelaten. Naast onder andere het geheim van een goed huwelijk en zijn fysieke gesteldheid, doet Sjaak uit de doeken hoe hij aankijkt tegen het voetbal van vandaag de dag. Zijn er parallellen te trekken? En zou Sjaak ook onder de huidige omstandigheden zo groot zijn geworden?

'Wijsheid komt met de Jaren: Sjaak Swart', donderdag 19 december om 20.20 uur bij MAX op NPO 2.