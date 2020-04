Bijzondere vrijgezellen op zoek naar de liefde in 'The Dateables'

Wat is er mooier dan de liefde? In het zesde seizoen van 'The Dateables' gaan zestien bijzondere vrijgezellen op zoek naar de liefde van hun leven.

NAH, Scoliose, Gilles de la Tourette, syndroom van Apert, autisme, een licht verstandelijke beperking of een maagverlamming, niets staat echte liefde in de weg, maar de weg ernaartoe kan soms wat ingewikkelder zijn.

In 'The Dateables' zoeken we de perfecte match voor de kandidaten en dan begint het liefdesavontuur. Met alles wat daarbij hoort: onzekerheden, kriebels, verliefdheid en soms helaas afwijzing. Gaat het de kandidaten lukken om de ware liefde te vinden?

In de eerste aflevering zien we de 22-jarige Brabantse Manon. Zij heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH), maar daar laat ze zich niet door uit het veld slaan: ze werkt bij brownies&downies en woont sinds kort zelfstandig. Het enige wat nog mist is een lieve vriend die niet stinkt. En ook Pieter verlangt wel naar een leuke, het liefst blonde vriendin. Ondanks zijn bochel door scoliose is hij elke dag in de sportschool te vinden. Natashia uit Amsterdam heeft een licht verstandelijke beperking en is dol op tekenen. En wat de liefde betreft houdt ze ook van alle kleuren van de regenboog en zoekt ze een prins of prinses op het zwarte paard.

'The Dateables', vanaf 14 april om 21.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.