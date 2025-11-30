Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Niemand had haar naam genoemd: Pauw ontmaskerd in 'The Masked Singer'
Tik en Tok zijn terug! Inspecteurs Dompi en Joris sporen een lek op in 'The Masked Singer'

Bij MTV geniet je in december van meer hits en meer drama

zondag 30 november 2025
Foto: © MTV/Paramount 2025

Traditionele kerstprogrammering? Vergeet het maar. MTV zendt in december een onconventionele mix uit van legendarische muzikale hoogtepunten en de meest schokkende relatieconflicten.

Terwijl iedereen de liefde viert, duik je bij MTV in verraad, geheime relaties en digitale misleiding met hun Holiday Heartbreak stunt. Muziekliefhebbers komen ook niets tekort met de beste shows van het jaar en de onvergetelijke optredens uit de MTV Unplugged-collectie. Ten slotte, start de maand met gloednieuwe afleveringen van fan-favorieten zoals 'Ink Master' en 'The Challenge'.


MTV End of the Year Music stunt 
Op zaterdag 6, 13, 20 en 27 december om 9.00 uur 

Elke zaterdag in december blikt MTV terug op de beste muziekshows van het jaar, waaronder Behind the Music, de 2025 VMAs, MTV's Family Legacy en meer. 

Holiday Heartbreak stunt 
Vanaf maandag 22 december t/m zondag 4 januari, elke dag om 18.30 uur 

Holiday Heartbreak stunt is een chaotische draai aan deze zogenaamde romantische tijd van het jaar. Kijk naar afleveringen vol verraad, geheime relaties en digitale misleiding van de shows: 'Caught in the Act: Unfaithful', 'Catfish: The TV-Show', 'Help! I'm in a Secret Relationship' en 'Caught in the Act: Double Life'. Bereid je voor op veel drama. 

'Rewind & Unplug': MTV Unplugged stunt 
Vanaf maandag 22 t/m woensdag 31 december, elke dag om 22.00 uur 

Geen kerstliedjes, maar de beste Unplugged shows van diverse artiesten. Van de rauwe intensiteit van Nirvana tot de soulvolle elegantie van Alicia Keys: 'Rewind & Unplugged' brengt elke avond de meest onvergetelijke MTV Unplugged-optredens, tot het einde van het jaar. 

Tenslotte, daarnaast kijk je vanaf maandag 1 december naar nieuwe afleveringen van deze geliefde shows:

'Caught in the Act: Unfaithful' - Seizoen 4 (deel 1): elke maandag om 20.15 uur 
'Jersey Shore Family Vacation' - Seizoen 8 (deel 1): elke maandag om 22.00 uur 
'Caught in the Act: Double Life' - Seizoen 1: elke dinsdag om 22.00 uur 
'Ink Master' - Seizoen 16: elke donderdag om 22.00 uur 
'The Challenge' - Seizoen 41: elke woensdag om 22.00 uur 


Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht Team ACE PR/MTV
https://www.mtv.nl/
Meer artikels over MTV NL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'This Is Not A Murder Mystery' - Pierre Gervais (VRT 1)

De langverwachte openingsavond. 's Werelds extravagantste kunstliefhebbers verzamelen zich, klaar om surrealisme in goud te veranderen. Maar de avond neemt een onverwachte wending wanneer Magritte de sleutel vindt om het mysterie op te lossen. Of heeft hij nog iets over het hoofd gezien?

'This Is Not a Murder Mystery', om 21.00 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:10
    Dagelijkse kost
    01:50
    Journaallus
  • 18:05
    Astrid et Raphaëlle
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 18:15
    United compilaties
    05:15
    Geen uitzending
  • 18:10
    Goed Geplant
    06:55
    De avonturen van Lolly Lolbroek
  • 18:05
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
    00:45
    Geen uitzending
  • 18:00
    House
    06:00
    Qmusic
  • 17:55
    'Allo 'Allo!
  • 17:45
    Finding Mrs. Claus
    01:35
    JOE XMAS
  • 18:20
    SOS Piet
    00:10
    Walker, Texas Ranger
  • 17:35
    De Slimste Mens Ter Wereld
    01:55
    De Tafel van de Week
  • 17:45
    Criminal Minds
    01:00
    Fire Country
  • 18:00
    Two and a Half Men
    01:35
    Evil
  • 17:00
    A Royal Corgi Christmas
    02:00
    The Holiday Shift
  • 17:35
    Cold Justice
    06:50
    Cold Case
  • 18:18
    Fleet TV
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:12
    Zo doe je het!
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:50
    Het feestmenu van ..
    01:00
    Tot op de Graat
  • 18:10
    Hope Street
    01:00
    London Kills
  • 18:05
    NCIS: New Orleans
    07:00
    Real Girlfriends in Paris
  • 18:10
    NOS Studio Sport
    01:36
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 18:15
    Podium Klassiek
    01:25
    Nieuwsuur
  • 18:10
    Freeks wilde wereld
    01:35
    NOS Studio Sport