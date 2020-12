Bewoners 'In Real Life' nemen afscheid van elkaar met tranen en mooie woorden

Foto: © KRO-NCRV 2020

In de vijftiende en laatste aflevering is te zien dat Selim vertelt dat hij het soms best moeilijk vond om tussen niet-moslims te wonen.

Mean bezichtigt een kamer in Rotterdam en de groep werkt toe naar het einde van hun samenzijn. Het afscheid is met tranen en tuiten en heel veel mooie, maar ook pittige en gemeende woorden.

'In Real Life', vrijdag 4 december om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.