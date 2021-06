Bewakingsbeelden overvallers van BN'ers in 'Opsporing Verzocht'

Bij de politie loopt al langere tijd een onderzoek naar een groep criminelen die overvallen en inbraken plande bij bekende en/of vermogende Nederlanders.

De bende - die in wisselende samenstellingen opereerde - wordt verdacht van overvallen en woninginbraken in Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Uden, Rockanje, Hendrik Ido Ambacht, Mijnsheerenland en Ridderkerk. Dinsdag nog niet eerder getoonde beelden van 4 verdachten én meer over de beloning die nu wordt uitgeloofd.

Beelden heftige casino-overval Noordwijk: 'Het is vernederend'

Op vrijdag 11 december hebben 3 mannen 4 personeelsleden van het Playworld-casino in Noordwijk op bijzondere agressieve wijze overvallen. Eén van de slachtoffers, de 61-jarige vestigingsmanager, vertelt in de uitzending hoe vernederend het is om zo machteloos te zijn. Op bewakingsbeelden in en rond het casino aan de Parallel Boulevard zijn niet alleen de daders te zien, maar ook een voorverkenning drie dagen eerder.

Fietser laat explosief achter bij moeder en dochter

Midden in het centrum van Hengelo is zondagavond 11 april een zware vuurwerkbom ontploft in de brievenbus van een moeder en haar 10-jarige dochter. De twee, die aan de Molenstraat wonen, raakten gelukkig niet gewond. Op bewakingsbeelden is de fietser te zien die het explosief achterliet. Ook wordt een aantal belangrijke getuigen gezocht.

Resultaten 'Opsporing Verzocht' in 2020

Verder wordt in de uitzending bekendgemaakt bij hoeveel van de behandelde zaken in 2020 de politie aanhoudingen kon doen. Uit de cijfers blijkt dat de hoge tv-kijkcijfers in het afgelopen jaar vermoedelijk hebben bijgedragen aan een prachtige stijging.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 1 juni om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.