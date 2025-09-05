'Beste Zangers' zet zaterdag Jacqueline Govaert centraal

Foto: © AVROTROS 2025

Verschillende artiesten leren elkaar op een andere manier kennen en verdiepen zich in elkaars repertoire. Onder leiding van Jan Smit staat er één van de artiesten centraal, die zijn of haar grootste en meest gekoesterde liedjes uitleent.

De leadzangeres van de band Krezip staat centraal: Jacqueline Govaert. Precies 25 jaar geleden stond zij met haar band op Pinkpop met het nummer I Would Stay. Dit was de landelijke doorbraak voor de jonge band. Hierna volgden vele andere hits. In 2009 ging de band uit elkaar, maar tien jaar later werd de band weer herenigd. In de tussentijd bracht Jacqueline solo albums uit. Zo zingt Typhoon haar prachtige nummer Stil De Tijd.

'Beste Zangers', zaterdag 5 september om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.