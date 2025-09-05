'Beste Zangers' zet zaterdag Jacqueline Govaert centraal

Kijkcijfers: maandag 1 en dinsdag 2 september 2025
vrijdag 5 september 2025
Verschillende artiesten leren elkaar op een andere manier kennen en verdiepen zich in elkaars repertoire. Onder leiding van Jan Smit staat er één van de artiesten centraal, die zijn of haar grootste en meest gekoesterde liedjes uitleent.

De leadzangeres van de band Krezip staat centraal: Jacqueline Govaert. Precies 25 jaar geleden stond zij met haar band op Pinkpop met het nummer I Would Stay. Dit was de landelijke doorbraak voor de jonge band. Hierna volgden vele andere hits. In 2009 ging de band uit elkaar, maar tien jaar later werd de band weer herenigd. In de tussentijd bracht Jacqueline solo albums uit. Zo zingt Typhoon haar prachtige nummer Stil De Tijd.


'Beste Zangers', zaterdag 5 september om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Beste Zangers op tv
Zaterdag 6 september 2025 om 20u28  »
NPO 1
Zondag 7 september 2025 om 01u01  »
NPO 1
Zondag 7 september 2025 om 07u25  »
NPO 1
Zondag 7 september 2025 om 22u05  »
NPO 1
Zaterdag 13 september 2025 om 20u28  »
NPO 1
De 24-jarige Bente staat centraal. Acda en De Munnik roemen haar als tekstschrijver en brengen een ontroerende versie van Hou van mij.

Persbericht AVROTROS
