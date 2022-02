Bert Wagendorp zondag in 'Brommer op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In de aankomende twee afleveringen spreken zij onder anderen Bert Wagendorp en Eva Posthuma de Boer.

Bert Wagendorp vertelt over zijn nieuwe roman 'Phoenix. De memories van Abel Sikkink', het eerste deel van een trilogie. Hoofdpersoon is de Nederlandse Abel Sikkink, die met zijn hele familie op het schip Phoenix in 1847 naar Amerika vaart. Het schip gaat in vlammen op en Sikkink overleeft als enige. We volgen daarna zijn leven en carrière en daarmee ook de grote gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis.

U moet mijn huis als een vergrote binnenkant van mijn schedel zien: het zichtbare archief van wat binnenin mij leeft…, schreef F. Starik (1958-2018), beeldend kunstenaar en dichter. Zijn partner Vrouwkje Tuinman, zelf ook dichter, is te gast. Zij bundelde nieuwe gedichten van Starik, foto’s van zijn huis en voorwerpen uit zijn museum in 'Leven als museum'. In de bundel staan nieuwe gedichten van Starik, foto’s van zijn huis net na zijn overlijden en voorwerpen uit zijn museum. De bundel bevat werk van F. Starik, Vrouwkje Tuinman en fotograaf Andrea Stultiens. Vrouwkje Tuinman is te gast om ons rond te leiden door de bundel die ze van Stariks leven als museum heeft gemaakt.

Persis Bekkering is te gast in het schrijfhok. Bekkering is literatuurcriticus en schrijver van columns, proza, essays en romans. Vorig jaar verscheen haar roman 'Exces'.

Stefan Hertmans komt samen met twee lezers. Ze gaan met elkaar in gesprek over Hertmans' 'Oorlog en terpentijn' dat deze maand in de 'Brommer op Zee'-boekenclub gelezen wordt.

'Brommer op Zee' bezoekt tot slot de Wit-Russische schrijver Sasja Filipenko, die tijdelijk woonde en werkte in een speciale Amsterdamse schrijversresidentie gevestigd in het voormalige huis van Anne Frank.

