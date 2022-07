Bereid je voor op een spannende maand bij National Geographic

Cyril en zijn team van avontuurlijke filmmakers beginnen aan slopende en gevaarlijke missies om de laatste reuzenvissen op de planeet te vinden, bestuderen en beschermen.

Dit seizoen volg je het team door de Amazone en het Noorden van Canada op jacht naar de prehistorische Pirarucu, de enorme gepantserde witte steur. Ook gaan ze opzoek naar één van de meest bedreigde zoetwatergoliaths op de planeet, de Piraiba.

'LAST OF THE GIANTS: WILD FISH'

Vanaf 7 augustus, elke zondag om 19.00 uur op National Geographic.

NIEUWE SERIE

FIRST ALASKANS

Toen de Russen in de 18e eeuw arriveerden in Alaska, leefden de inheemse volken van daar al duizenden jaren en ontwikkelden en perfectioneerden zij verfijnde manieren om te gedijen in de meest barre omstandigheden. Hun tradities en methoden zijn van generatie op generatie doorgegeven, tegen alle verwachtingen in zijn deze volken erin geslaagd hun gewoonten en unieke manier van leven intact te houden. Toch blijven ze constant met uitsterven bedreigd. Tegenover het veranderende en woeste landschap van Alaska heeft een steeds kleiner wordend aantal inheemse volken in Alaska maar één toevluchtsoord: te leven zoals hun voorouders deden... en de volgende generaties alles te leren over leven met en vanuit het landschap. In 'First Alaskans' volgt deze gloednieuwe documentaireserie een select aantal van de oorspronkelijke bewoners die vertrouwen op eeuwenoude wijsheden, evenals op jacht-, bouw- en overlevingstechnieken, om hun voortbestaan voor de komende duizend jaar veilig te stellen. Dit is een viering van cultuur, traditie en ongelooflijke kracht door een inspirerende groep mensen die er altijd in slagen een manier te vinden om een nieuwe dag te overleven.

Vanaf 7 augustus, elke zondag om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS: THE CHALLENGE

'Running Wild with Bear Grylls: the Challenge' is deels een survivalserie en deels een talkshow, waarin de beroemdste survivalexpert van de planeet wereldsterren meeneemt op een transformerend avontuur in de wildernis.

Vanaf 13 augustus, elke zaterdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

MASSIVE ENGINEERING MISTAKES S4

Dit seizoen gaan we 's werelds meest ongelooflijke technische blunders - groot en klein - profileren, onderzoeken, analyseren en indien mogelijk, oplossen. Van de hilarische tot de verbijsterend domme, van dodelijke tot zeer kostbare, we zullen alle type blunders in deze pittige nieuwe serie te zien krijgen.

Vanaf 25 augustus, elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op National Geographic.