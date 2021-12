Beleef een gezellige kerst met Disney Channel

Rowena wil met kerstmis eigenlijk maar één ding: dat alles weer wordt zoals vroeger, toen haar ouders Carolina en Mike nog bij elkaar waren en ze met haar zusje Gabby leuke dingen deden met kerstmis.

De kerstman geeft haar de kans om kerstmis elke dag opnieuw te beleven, om zo alles te doen wat ze op haar lijstje heeft. Als ze alles heeft gedaan komt ze erachter dat de leukste kerst toch is, als iedereen het naar zijn zin heeft en lief is voor elkaar.

DISNEY CHANNEL ORIGINAL MOVIE

CHRISTMAS... AGAIN?!

Op zaterdag 25 december, om 10.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL

MICKEY & MINNIE'S KERSTWENS

Iedere kerstmis komen Mickey, Minnie en al hun vrienden samen om de feestdagen te vieren en de tradities te delen waar ze van houden. Maar dit jaar worden ze gescheiden van elkaar op verschillende locaties over de wereld en wordt het een dolle race om terug te gaan naar de Hotdogheuvels op kerstavond. Ondanks alle tegenslagen wenst Mickey bij de kerstster en hoopt hij dat ze allemaal samen zijn dit jaar – en met speciale hulp van de kerstman komt hun wens uit!

Op zaterdag 25 december, om 14.00 uur op Disney Channel.



MARATHON

MIRACULOUS KWAMI WEEKEND

Een heel weekend boordevol actie met je favoriete superhelden Cat Noir en Ladybug! Kijk op 11 en 12 december naar het speciale Kwami weekend op Disney Channel.

Op zaterdag 11 en zondag 12 december, vanaf 06.00 uur op Disney Channel.



MARATHON

DESCENDANTS MARATHON

Wat als de bekende Disney-schurken kinderen krijgen? Hebben zij dan ook de kwade streken van hun ouders, of zijn ze toch nog ergens goed? In het magische rijk Auradon maakt Prins Ben, de zoon van Koning Beest en Koningin Belle, zich op voor de troon. Zijn eerste officiële daad: de kinderen van 'Dwaaleiland', waar de beruchtste schurken wonen, moeten de kans krijgen om in Auradon te wonen. De kinderen van Maleficent (Mal), de Boze Koningin (Evie), Cruella de Vil (Carlos) en Jafar (Jay) stappen voor het eerst van hun leven buiten de poorten van dit gevangeniseiland. Zullen zij net als hun ouders het slechte pad op gaan, of kiezen ze voor het goede en zullen ze het koninkrijk redden?

Op zaterdag 1 januari, vanaf 10.00 uur op Disney Channel.



NIEUW SEIZOEN

STAR WARS: HET VERZET S2



Nadat ze de bewoners van de Colossus hebben gered van de First Order door het station te lanceren, beseffen Kaz en zijn vrienden zich dat ze er alleen voor staan.. Onze helden proberen te overleven door te zoeken naar brandstof en voedsel, maar de Colossus krijgt al snel te maken met nieuwe gevaren door 't hele stelsel, waaronder Commandant Pyre en Agent Tierny's achtervolging in hun Star Destoryer. Ondertussen, ondervindt Tam hoe 't is om een rekruut te zijn voor de First Order.

Vanaf zaterdag 4 december, elke zaterdag om 07.30 uur een nieuwe aflevering op Disney XD.



MARATHON

STAR WARS MARATHON



Ga op een intergalactische reis om schurken te verslaan met je favoriete helden! Beleef de tofste avonturen in het weekend met 'Star Wars: Het Verzet', 'Star Wars Rebels', 'Star Wars: De Avonturen van de Bouwmeesters'.

Vanaf zaterdag 4 december, elke zaterdag en zondag vanaf 07.30 uur op Disney XD.



MARATHON

KERST MARATHON

Ook met de feestdagen hoef je je bij Disney XD niet te vervelen. Kijk naar de leukste afleveringen van 'DuckTales', 'Phineas & Ferb', 'Groen in de Grote Stad', 'Big Hero 6' en 'Atomic Puppet' op eerste en tweede kerstdag op Disney XD.

Op zaterdag 25 en zondag 26 december, vanaf 13.30 uur op Disney XD.