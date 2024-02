Bekijk de nieuwste films en series op Paramount kanalen in maart

Voor de jongste in huis is Nick Jr. er weer om de dagen te vullen met plezier en entertainment. Op zondag 3 maart om 12.30 uur kun je thuis voor de eerste keer kennis maken met de nieuwste versie van je favoriete avonturierster 'Dora'.

Samen met Boots en haar rugzak gaat ze weer op avontuur, maar in een nieuw jasje.

Bij Nickelodeon maken ze zich klaar voor de terugkeer van de superheldenfamilie met de film: 'The Thundermans Return'. De televisiepremière is te zien op zondag 31 maart om 12.00 en 18.50 uur. De film volgt de familie terwijl ze aan een nieuw tijdperk van misdaadbestrijding beginnen. Phoebe en Max genieten van hun superheldenleven, maar wanneer een reddingsactie misgaat, worden de Thundermans teruggestuurd naar Hiddenville. Terwijl Hank en Barb genieten van hun terugkeer en Billy en Nora uitkijken naar een normaal leven op de middelbare school, zijn Max en Phoebe vastbesloten om hun superheldenstatus terug te krijgen.

MTV

'Catfish'

Vanaf maandag 4 maart maak je met MTV een nostalgische reis tijdens de 'Catfish Top 100'. Elke dag, van maandag tot en met vrijdag, tussen 12.05 en 16.30 uur, blikt MTV terug op de beste en meest spraakmakende afleveringen van 'Catfish'.

Comedy Central

'Abbott Elementary'

Twee nieuwe seizoenspremières deze maand bij Comedy Central! op maandag 18 maart om 20.30 uur begint 'Abbott Elementary' aan het tweede seizoen. In dit seizoen duiken we dieper in het persoonlijke leven van de leraren. Naast Melissa's altijd stoere kant, krijg je in dit seizoen ook een andere kant te zien. Bereid je voor op een seizoen vol verrassingen, grappige situaties en ontroerende momenten op Abbott Elementary.

Daarnaast kun je je alvast klaarmaken voor het laatste seizoen van 'Young Sheldon'. In het zevende seizoen volg je voor de laatste keer Sheldon en de familie Cooper. Televisiepremière op maandag 4 maart om 20.30 uur.

Paramount Network

Paramount Network staat ook deze maand weer voor je klaar met de allerbeste films. Iedere zondag om 20.00 uur word je helemaal ondergedompeld in je favoriete 'Star Trek' klassiekers tijdens de Sci-Fi Sundays. Op zondag 3 maart om 20.00 uur start het 'Star Trek' avontuur met 'Star Trek IV: The Voyage Home'. Op Zondag 10 maart om 20.00 uur 'Star Trek V The Final Frontier', op zondag 17 maart om 20.00 uur 'Star Trek VI The Undiscovered Country', op zondag 24 maart om 20.00 uur 'Star Trek Generations' en we sluiten af op zondag 31 maart om 20.00 uur met 'Star Trek First Contact'.

Paramount telt ook af naar de Oscars. Tijdens de Oscar week geniet je van Oscarwinnende films zoals: 'A Beautiful Mind', te zien op maandag 4 maart om 20.30 uur, 'Saving Private Ryan', te zien op dinsdag 5 maart om 20.30 uur, 'Good Will Hunting', te zien op woensdag 6 maart om 20.30 uur, 'No Country for Old Men' op donderdag 7 maart om 20.30 uur en op vrijdag 8 maart om 20.30 uur sluit de Oscar week af met 'The Help'.

Naast Sci-Fi Sundays en de Oscars, gaat ook Internationale Vrouwendag niet onopgemerkt voorbij. Op vrijdag 8 maart om 20.30 uur zie je 'The Help', een film waarin een vrouwelijke auteur tijdens de burgerrechtenbeweging van de jaren zestig besluit een boek te schrijven over Afro-Amerikaanse dienstmeisjes bij witte gezinnen.