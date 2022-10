Beelden verdachten liquidatiepoging van 'tattookiller' in 'Opsporing Verzocht'

Op 4 januari werd in de Dominicaanse badplaats Las Terrenas geprobeerd om de Nederlander Cor P. dood te schieten. Vanavond deelt de politie in 'Opsporing Verzocht' voor het eerst beelden van de vermoedelijke schutters.

Doelwit Cor P. zou een lid van de zogenaamde ‘Tattookillers’ zijn, een moordcommando dat verdacht wordt van meerdere liquidaties. Cor - bijnaam ‘de Paling’ - vluchtte in 2020 naar de Dominicaanse Republiek, net voor de rechter uitspraak zou doen in een strafzaak waarin levenslang tegen hem was geëist. De opdracht voor de mislukte moordaanslag komt vermoedelijk uit Nederland, en de badplaats waar het slachtoffer werd beschoten wordt ook door veel toeristen uit ons land bezocht. Daarom hopen politie en justitie dat er waardevolle tips komen over de twee op beeld vastgelegde mannen.

Onder voorbehoud: Amber Alert

Mocht de 10-jarige Hebe nog niet terecht zijn, dan wordt uiteraard ook aandacht besteed aan haar zorgwekkende vermissing.

Actueel Dordrecht: waarom werd Remsley (36) doodgeschoten?

In de nacht van zaterdag op zondag werd aan de Van den Tempelstraat in Dordrecht de 36-jarige Remsley Eisden doodgeschoten. Remsley was die avond in een café geweest, en zat in een geparkeerde auto toen een schutter het vuur opende. De vader van twee kinderen overleed ter plekke. Momenteel werkt een team van 20 rechercheurs aan de zaak. Vanavond meer over de schutter en de laatst bekende sporen. Eén van de grote vragen in het onderzoek: waarom moest Remsley dood?

Wie kent slachtoffer bij loods in Medemblik?

Op 27 september werd bij een loods aan de Vereweg in Medemblik een dode man gevonden, na een melding over een onwelwording. Inmiddels is duidelijk dat de dood van de man een misdrijf is, en dat het slachtoffer een 54-jarige Kroaat is. Met een oproep vanavond in de uitzending, die ook in het Kroatisch vertaald wordt, hoopt men op meer informatie over het slachtoffer.

Met 100 km per uur door rood: politie zoekt doorrijder Eindhoven

Op zondag 29 mei reed een automobilist drie fietsers aan in het centrum van Eindhoven. Daarbij raakte één slachtoffer zwaargewond. Op bewakingsbeelden is vastgelegd dat de bestuurder zo’n 100 km per uur reed en door rood ging. Onderzoek op de PD, vlakbij de grote rotonde aan de Marconilaan en Boschdijk, maakte duidelijk dat de bestuurder die nacht reed in een wat ouder model Renault Mégane.

Daarnaast beelden van verdachten van voetbalrellen op 10 april bij het stadion van SC Heerenveen, beelden van een man die toeristen beroofde in Amsterdam en een aantal mede door kijkers opgeloste zaken.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 18 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.