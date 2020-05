'Bed & Breakfast': Noord-Holland, Drenthe en Friesland

Vrijdag 8 mei om 20.40 uur op NPO 1 is er weer een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' te zien bij MAX. In deze aflevering reizen de deelnemers af naar Noord-Holland, Drenthe en Friesland. De groep gaat onder meer eierkoeken maken.

De b&b-houders logeren bij Daisy en Remco die een bed & breakfast hebben in Noord-Holland. Ze nemen hun gasten mee naar de bakker voor het maken eierkoeken. Vervolgens ontvangen Marijke en Kees hun gasten in hun b&b in Drenthe, waar de overbuurman de gasten leert trekker rijden. Cor en Ron kochten tijdens een fietstocht in een opwelling een grote boerderij in Friesland, waar ze inmiddels al 15 jaar een bed & breakfast runnen.

Drie stellen logeren allemaal één nacht bij elkaar. Tijdens hun bezoek onderwerpen ze elkaars bed & breakfast aan een grondig onderzoek. De eigenaren slapen op bijzondere plekken. Ondertussen proberen ze hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen. Ze leiden ze rond in de omgeving tijdens verschillende uitjes.

