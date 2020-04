'Bed & Breakfast' in Noord-Holland, Friesland en Zuid-Holland

Vrijdag 24 april op NPO 1 is er weer een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' te zien bij MAX. In deze aflevering reizen de deelnemers af naar Noord-Holland, Friesland en Zuid-Holland.

Marie-Jose en Marcel runnen hun b&b in Noord-Holland. Samen met hun gasten duiken ze in Hoorn de Gouden Eeuw in. In Friesland leidt Marijte, gehuld in klederdracht, de gasten rond in een pittoresk dorp. Lucas en Marlous verruilden hun woning in Amsterdam voor een boerderij in Zuid-Holland. Per tandem bewondert de groep de plaatselijke natuur. Welke bed & breakfast wint deze aflevering?

'Bed & Breakfast', vrijdag 24 april om 20.30 uur op NPO 1.