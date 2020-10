'Bed & Breakfast' in Noord-Brabant en Zeeland

Foto: © Omroep MAX 2020

Vrijdag 9 oktober zendt MAX om 20.30 uur op NPO 1 een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' uit. In 'Bed & Breakfast' testen enthousiaste b&b-houders elkaars onderneming. Ditmaal reizen de deelnemers af naar Noord-Brabant en Zeeland.

In deze laatste aflevering leren we Mari en Annette kennen. Ze hebben sinds 2019 een b&b in een voormalige paardenstal. De kamers zijn CO2 neutraal gebouwd. Mari en Annette nemen hun gasten mee suppen. Daarna reist het gezelschap door naar Zeeland, waar Fokko en Tanja een b&b hebben. Het is een verblijf met een spiritueel tintje, en met een floatingcabine en hydromassage. In Zeeland gaan de gasten wavekarten. En het gezelschap eindigt de reis in het dorpje verderop in Zeeland, vlakbij de Belgische grens. Daar ligt de b&b van Kristien en Luc. Zij serveren een ontbijt genaamd 'het Snoepertjes-ontbijt' en nemen hun gasten mee naar het natuurgebied Saeftinghe.

