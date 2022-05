'BEAU' komt live vanuit de Efteling

Het bekendste attractiepark van Nederland bestaat dinsdag precies 70 jaar en dat wordt gevierd met de talkshowtafel van 'BEAU' in het hart van het park; op het beroemde Anton Pieckplein midden tussen de sprookjesprinsessen, de spectaculaire achtbanen, draken, elfjes en kabouters.

Beau duikt in de geschiedenis van het park met Francine Oonk, de achterkleindochter van Anton Pieck, hoofdontwerper Sander de Bruijn en burgemeester Hanne van Aart. Met onbekende en bekende fans, als Marc van Ranst, Eva Eikhout en Domien Verschuuren, halen we herinneringen op en onderzoeken we wat de Efteling zo magisch maakt.

Ook is er muziek en uiteraard aandacht voor de actualiteit.

Deze speciale uitzending van 'BEAU' in de Efteling is vanavond vanaf 22.00 uur te zien bij RTL 4.