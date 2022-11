BBC First trapt feestseizoen af met twee premières van misdaaddrama's

Nu het winterseizoen voor de deur staat, is het weer tijd om lekker in de zetel te zitten en te genieten van luchtige misdaaddrama. In december keren namelijk de series 'Whitstable Pearl' en 'Grantchester' terug op BBC First.

Begin december is Pearl Nolan (Kerry Godliman) terug te zien voor een tweede seizoen in het prachtige Engelse kustdrama 'Whitstable Pearl'. 'Whitstable Pearl', gebaseerd op de populaire romans van Julie Wassmer, is verfrissend, grappig, smaakvol, soms romantisch en vaak dodelijk... maar onder de oppervlakte ligt een zee van problemen voor de Britse badplaats.

Detectieve drama 'Grantchester' keert ook terug op BBC First met zijn vijfde seizoen. Het is 1957 en het is alsof het dorp is teruggekeerd naar een idyllische staat - een metaforische Tuin van Eden. Maar voor hoe lang nog? Met Will Davenport (Tom Brittany) in zijn rol als pastoor van Grantchester en inspecteur Geordie Keating (Robson Green) aan zijn zijde. Hoe lang duurt het totdat Will's geloof op de proef wordt gesteld als hij en Geordie eraan worden herinnerd dat er duisternis op de loer ligt in Cambridgeshire?

'Whitstable Pearl' seizoen 2 gaat in première op BBC First op maandag 5 december om 21.00 uur

De prachtige Engelse badplaats Whitstable is de thuisbasis van Pearl Nolan (Kerry Godliman). Zij verdeelt haar tijd tussen het serveren van heerlijke visdelicatessen in haar restaurant en het oplossen van de misdaden, losbandigheid en moord die regelmatig door het tij worden meegevoerd... de Britse vakantie aan zee zal nooit meer hetzelfde zijn.

Pearl is chef-eigenaar van het gelijknamige Whitstable Pearl restaurant dat ze samen met haar zoon Charlie, serveerster Ruby en haar moeder Dolly runt. Ze is ook de eigenaar van een nieuw detectivebureau, waar ze eindelijk haar politieopleiding van vroeger goed kan gebruiken. Pearl is gefrustreerd door het onderzoek van de politie, waardoor dit haar in conflict brengt met detective Mike McGuire. Mike is onlangs overgekomen vanuit Londen en Pearl kan hem niet uitstaan, maar op de een of andere manier kan ze niet van hem wegblijven...

'Grantchester' seizoen 5 gaat in première op BBC First op vrijdag 9 december om 21.00 uur

Het is 1957, het jaar dat premier Harold MacMillan het Britse volk vertelde dat ze 'het nog nooit zo goed hebben gehad', en voor velen in Grantchester is dat precies hoe het voelt!

Will Davenport heeft zich gesetteld in zijn rol als pastoor van Grantchester en preekt voor een volle kerk. Zijn beste vriend, inspecteur Geordie Keating, accepteert zijn vrouw Cathy's toewijding aan haar werk. Mevrouw C combineert haar rollen als huishoudster van de pastorie en als welgestelde getrouwde vrouw moeitemoos, en na een reis naar Marrakech is zelfs Leonard erin geslaagd wat geluk te vinden met Daniel.

Het is alsof de wereld van Grantchester is teruggekeerd naar een idyllische staat - een metaforische Tuin van Eden. Will gelooft bovendien dat iedereen zijn eigen Eden kan bereiken door goed werk en een proactieve houding. Maar, zoals Geordie weet, vinden problemen altijd een weg: elk Eden heeft zijn adders...

Van de rampspoed van een student in één van de meisjesscholen, een hit-and-run die hen naar een geheime tuin leidt, een moord in een bioscoop, een dood bij een drugscontrole tot een gevaarlijk onderdrukkend klooster - Will's geloof zal grondig getest worden als hij en Geordie er opnieuw aan herinnerd worden dat er duisternis loert in hun kleine hoekje van Cambridgeshire...

Deze kerst op BBC First

Als 'Whitstable Pearl' S2 en 'Grantchester' S5 niet genoeg zijn om je enthousiast te maken voor de feestdagen, zal BBC First binnenkort haar kersttitels aankondigen, waaronder de langverwachte kerstspecials van 'All Creatures Great and Small' en 'Shakespeare & Hathaway'. Hou je ogen dus open voor meer details over het kerstaanbod van BBC First in de komende weken.

In december kan je volgende series blijven bekijken op BBC First:

'Grantchester' S4 elke vrijdag om 21.00 uur tot 2 december

'Rosemary and Thyme' S3 elke zondag om 18.45 uur tot 18 december

'All Creatures Great and Small' S3 elke dinsdag om 21.00 uur tot 27 december

'Chivalry' elke zondag om 21.00 uur tot 25 december