Barack Obama in 'Nieuwsuur' over zijn memoires, Amerika en de democratie onder druk

Ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste deel van zijn memoires praat Barack Obama met 'Nieuwsuur'. Het interview wordt dinsdagavond uitgezonden.

In een exclusief vraaggesprek voor Nederland spreekt auteur en columnist Tommy Wieringa met de Amerikaanse oud-president in Washington over het schrijverschap, de actualiteit en de staat waarin Amerika zich bevindt.

De publicatie van Obama’s memoires gaat gepaard met een wereldwijde publiciteitscampagne waarbij de oud-president in vijf Europese landen in gesprek gaat met personen uit de literaire wereld. Zo praat hij in het Verenigd Koninkrijk met historicus David Olusoga en in Spanje met schrijfster Isabel Allende. Ook Nieuwsuur kreeg het aanbod om een schrijver met Obama in gesprek te laten gaan en vroeg dat aan Tommy Wieringa, auteur en columnist bij NRC Handelsblad.

Wieringa is een van de bekendste Nederlandse schrijvers, die de VS goed kent: 'In de negentiende eeuw vertrok een groot deel van mijn familie naar Amerika. Dagloners, aangetrokken door een land waar je van een dubbeltje een dollar kon worden. Anderhalve eeuw later kom ik in een gespleten land, dat zowel Barack Obama als Donald Trump voortbracht. Het was een eer om daarover met Obama voor Nieuwsuur te praten', aldus Tommy Wieringa.

'Nieuwsuur', dinsdag 17 november om 21.30 uur op NPO 2.