Ook Stan Van Samang, Line De Dauw en EN ZO... treden op op 'Tien Om Te Zien'
Klaar voor zon, zee en muziek! Ontdek de line-up van 'VRT Zomerhit'
Kijkcijfers: dinsdag 7 juli 2026

AVROTROS zendt registratie 'Concert at SEA 2026' uit

donderdag 9 juli 2026

Verslag van het driedaagse muziekfestival op de Brouwersdam in Zeeland. Marlijn Weerdenburg neemt de kijker mee langs de hoogtepunten van een weekend vol zon, zee, strand en vooral veel muziek.

Met optredens van onder anderen Suzan & Freek, DI-RECT, Ilse DeLange, Pommelien Thijs en BLØF.


'Concert at SEA 2026', zaterdag 11 juli om 20.30 uur op NPO 1.

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Kijkcijfers: dinsdag 7 juli 2026

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
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Sporza logo 2026

Liveverslag van de tweede kwartfinale tussen Spanje en België op het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada, vanuit het Los Angeles Stadium in Inglewood, Californië in de VS. Commentaar: Filip Joos. Presentatie: Ruben Van Gucht. Studiogasten: Imke Courtois, Wesley Sonck en Steven Defour. (verlengingen en strafschoppen mogelijk).

'Sporza: FIFA WK voetbal 2026: Spanje-België', om 20.15 uur op VRT 1.

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