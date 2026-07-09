AVROTROS zendt registratie 'Concert at SEA 2026' uit
donderdag 9 juli 2026
Verslag van het driedaagse muziekfestival op de Brouwersdam in Zeeland. Marlijn Weerdenburg neemt de kijker mee langs de hoogtepunten van een weekend vol zon, zee, strand en vooral veel muziek.
Met optredens van onder anderen Suzan & Freek, DI-RECT, Ilse DeLange, Pommelien Thijs en BLØF.
'Concert at SEA 2026', zaterdag 11 juli om 20.30 uur op NPO 1.
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Persbericht AVROTROS
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Liveverslag van de tweede kwartfinale tussen Spanje en België op het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada, vanuit het Los Angeles Stadium in Inglewood, Californië in de VS. Commentaar: Filip Joos. Presentatie: Ruben Van Gucht. Studiogasten: Imke Courtois, Wesley Sonck en Steven Defour. (verlengingen en strafschoppen mogelijk).
'Sporza: FIFA WK voetbal 2026: Spanje-België', om 20.15 uur op VRT 1.