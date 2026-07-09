AVROTROS zendt registratie 'Concert at SEA 2026' uit

Verslag van het driedaagse muziekfestival op de Brouwersdam in Zeeland. Marlijn Weerdenburg neemt de kijker mee langs de hoogtepunten van een weekend vol zon, zee, strand en vooral veel muziek.

Met optredens van onder anderen Suzan & Freek, DI-RECT, Ilse DeLange, Pommelien Thijs en BLØF.

'Concert at SEA 2026', zaterdag 11 juli om 20.30 uur op NPO 1.

Vind onze artikels makkelijker op Google!

Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.

Voeg TVvisie toe als

voorkeursbron in Google