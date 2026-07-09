50e editie North Sea Jazz het hele weekend live bij de publieke omroep

Van 10 tot en met 12 juli staat Rotterdam in het teken van de 50e editie van het North Sea Jazz Festival. De publieke omroep doet uitgebreid verslag van het weekend en brengt muziekliefhebbers dicht bij het hart van het festival.

Via een 24/7-livestream op NPO Start zijn tientallen concerten, interviews met artiesten en reportages te volgen. De livestream is in de avonduren ook te zien op NPO 3. Daarnaast maakt NPO BLEND dagelijks uitzendingen vanuit Ahoy.

Drie dagen lang vinden er tijdens het North Sea Jazz Festival meer dan 150 optredens plaats, verdeeld over diverse podia in Ahoy. Het festival viert zijn vijftigjarig bestaan met een indrukwekkende line-up van internationale topartiesten. Grote namen zijn onder meer John Legend, Burna Boy, Diana Krall, Nile Rodgers & CHIC, Pat Metheny en The Roots met Jon Batiste en Bilal. Ook staan publieksfavorieten als Snarky Puppy & Metropole Orkest, Youssou N’Dour en Esperanza Spalding op het programma.

24 uur per dag live te volgen op NPO Start

Het North Sea Jazz Festival is te volgen via de livestream op NPO Start. Presentatoren Andrew Makkinga, Winfried Baijens en Angelique Houtveen nemen de kijker mee door het festival, spreken met optredende artiesten en bezoekers en voorzien de concerten van achtergrondverhalen en duiding.

Daarnaast is de livestream ook dagelijks te volgen op NPO 3:

Vrijdag 10 juli van 21.55 tot 05.30 uur

Zaterdag 11 juli van 22.00 tot 05.30 uur

Zondag 12 juli van 23.35 tot 00.00 uur

Aansluitend is er op NPO 2 Extra (te zien via NPO Start) twee dagen lang een carrousel te zien met herhalingen van optredens die dat weekend hebben plaatsgevonden.

Dagelijks te horen op NPO BLEND

BLEND doet het hele weekend live verslag op radio en via de socials. Met Jaimy de Ruijter (16.00 - 19.00 uur) en Q-Bah (19.00 - 22.00 uur) neemt BLEND je mee vanuit de studio in Ahoy. Ondertussen trekken Howard Komproe, Jasmine Sendar en Sonja Silva het festivalterrein op, waar ze bezoekers met bijzondere verhalen spreken en de sfeer vastleggen. Als klap op de vuurpijl wordt het volledige concert van John Legend zondag live op zender uitgezonden.

NPO 2

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van North Sea Jazz brengt de NTR in aanloop naar het North Sea Jazz Festival bijzondere optredens uit het rijke festivalarchief opnieuw onder de aandacht, te zien op NPO 2, dagelijks rond 12.35 uur, en NPO Start. Op zondag 19 juli is er om 20.24 uur op NPO 2 en NPO Start een uitgebreide compilatie van North Sea Jazz 2026 te zien, gepresenteerd door Wilfried Baijens en Andrew Makkinga.

NPO Luister

Ook NPO Luister is aanwezig op het North Sea Jazz Festival. De NPO Luister-stand biedt bezoekers een unieke festivalbeleving via tv-schermen en koptelefoons met perfecte geluidskwaliteit. Nog geen genoeg van het festival? Luister dan de podcast 50 jaar North Sea Jazz (NTR) via de NPO Luister-app. In veertien afleveringen duikt jazz-redacteur Adrienne Tilanus diep in de rijke geschiedenis van North Sea Jazz.

De publieke omroep is van vrijdag 10 juli tot zondag 12 juli aanwezig bij North Sea Jazz om verslag te doen. Luister naar NPO BLEND via de gratis NPO Luister-app, volg NPO BLEND via social media en kijk naar alle uitzendingen via NPO 2, NPO 3 en NPO Start.