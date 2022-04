AVROTROS zendt documentaire over Mr. Toppop Ad Visser uit

Ad Visser is voor veel generaties bekend als de excentrieke Mr. Toppop. De dag voor zijn 75ste verjaardag zendt AVROTROS de documentaire 'Being Ad Visser' uit waarin wordt ingezoomd op de onderbelichte kant van Visser.

Hij blijkt een vindingrijke kunstenaar die, voortgedreven door nieuwsgierigheid en onstuitbare creativiteit, al zijn hele leven muziek schrijft en songs componeert. Dat alles leidt tot grote kunstzinnige projecten.

Zo wordt Ad Visser gevolgd tijdens de totstandkoming van zijn kunstproject over kunstenaars Serge Gainsbourg en Salvador Dalí en schrijver Giacomo Casanova. En passant maken we kennis met Vissers echtgenote, kunstenares Melanie Visser, die openhartig en in liefde vertelt hoe zij en Visser het al meer dan 53 jaar met elkaar uithouden en elkaar stimuleren in hun artistieke bezigheden.

Uit 'Being Ad Visser' blijkt dat Mr. Toppop een man van paradoxen is. Enerzijds verklaart hij dat zijn scheppingen volledig vanuit vrijheid en intuïtie ontstaan, maar tegelijkertijd wil hij op alles grip hebben en is zijn leven compleet geregisseerd. Dit wordt beaamd door muziekproducer Joos van Leeuwen, met wie hij zijn songs creëert. Hij vertelt over de onbevangenheid die Visser heeft en dat daar altijd een bijzonder kunstproject uit ontstaat. Op de vraag waar Vissers creativiteit vandaan komt, antwoordt musicus Ralph Rousseau: 'Zijn creativiteit moet wel komen uit een kwetsbaar stukje in hemzelf, want daar komt creativiteit vandaan. Creativiteit komt nooit uit grote, bombastische toestanden.'

Als Ad Visser ergens in gelooft dan gaat hij daar ook voor, ondanks de mening van andere mensen. Ad Visser: 'Ik leef vanuit mijn intuïtie die me leidt naar de weg zoals het moet zijn.'

De intrigerende documentaire is geregisseerd door Laurien Hugas en Peer Wijlaars. Het is een coproductie van Talent United en AVROTROS en is tot stand gekomen met steun van CoBO.

'Close up: Being Ad Visser', woensdag 27 april om 23.05 uur bij AVROTROS op NPO 2.