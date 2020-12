AVROTROS viert 5 jaar 'Kerst Muziekgala'

Foto: © AVROTROS 2020

Het Kerst Muziekgala bestaat 5 jaar! Om dit te vieren zendt AVROTROS een feestelijk en muzikaal programma van deze 5 jaar uit.

We zien hoogtepunten van de afgelopen jaren voorbij komen, met onder andere optredens van jonge muzikale talenten samen met Ilse DeLange, Ronnie Flex, Gerard Joling en André van Duin. Het 'Kerst Muziekgala' is steevast de afsluiter van het muzikale jaar van Stichting Méér Muziek in de Klas. Presentator Buddy Vedder praat in deze feestelijke uitzending met erevoorzitter Koningin Máxima over 5 jaar Méér Muziek in de Klas.

Het slotstuk van 'Het Kerst Muziekgala' wordt elk jaar verzorgd door de Grootste Schoolband van Nederland! Deze band, met daarin 12 basisschoolklassen uit alle provincies van ons land, heeft dit jaar een videoclip gemaakt van hun eigen nieuwe kerstlied. Twaalf klassenvertegenwoordigers gaan op bezoek bij Koningin Máxima om samen met haar deze vrolijke en sfeervolle videoclip te bekijken.

Ook is te zien hoe 'De Muzikaalste Klas van Nederland' uit het Friese Balk door Emma Heesters verrast wordt met een persoonlijk kerst-optreden. De klassen uit de Grootste Schoolband van Nederland zijn geselecteerd in de muzikale AVROTROS-spelshow 'Lang Leve de Muziek Show' op NPO Zapp.

AVROTROS wil de muziekbeleving onder kinderen stimuleren en hen aanzetten tot het maken van muziek. Dit doet de omroep onder andere met programma’s als het 'Junior Songfestival', 'De Eindmusical', 'Het Kinderprinsengrachtconcert' en 'Lang Leve de Muziek Show'.

Méér Muziek in de Klas

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel kwalitatief muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Muziekonderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting laat zien hoe waardevol muziekonderwijs is, vergroot kennis van leerkrachten en brengt regionale samenwerkingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.

'5 Jaar Kerst Muziekgala', zondag 20 december om 21.50 uur bij AVROTROS op NPO 1.