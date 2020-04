'AVROTROS Klassiek' presenteert Ella van Poucke

De 26-jarige celliste Ella van Poucke wint prijs na prijs en wordt gezien als één van de meest toonaangevende cellisten van haar generatie.

Ze groeide op in een onconventioneel gezin van musici, waarin ze alle ruimte kreeg om haar muzikale carrière gestalte te geven. In deze documentaire vertelt moeder Mercedes hoe Ella zich als kind ontwikkelde en spreken we met haar oud-docent cellist Gary Hoffman en muzikale partner pianist Caspar Vos.

Daarnaast volgt 'AVROTROS Klassiek' haar thuis in Amsterdam en op het podium van klassieke muziekfestival Wonderfeel. De documentaire wordt afgesloten met een registratie met werk van Rachmaninoff, Francœur en Moszkowski.

'AVROTROS Klassiek: Ella van Poucke', zondag 12 april om 14.00 uur op NPO 2.