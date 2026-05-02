AVROTROS en Liliane Fonds slaan handen ineen voor 'Maestro: Speciale Editie'

zaterdag 2 mei 2026
Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2025

In een bijzondere, eenmalige special van 'Maestro' gaan presentator Eva Eikhout, radio-dj Gerard Ekdom, presentator en zanger Angela Groothuizen, acteur Rick Paul van Mulligen en illusionist Hans Klok de uitdaging aan om te dirigeren.

Met hun deelname aan deze bijzondere aflevering voor het Liliane Fonds vragen zij aandacht voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De presentatie is in handen van Frits Sissing. De vakjury bestaat uit dirigent en pianist Ed Spanjaard, contrabassist en dirigent Dominic Seldis en violist Isabelle van Keulen. Wie weet de jury te imponeren?


Voor ambassadeur Eva Eikhout is de betrokkenheid met het Liliane Fonds vanzelfsprekend. Zij zet zich met liefde en gedrevenheid al langer in voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren met een handicap. Haar doel is om mensen te inspireren door te vertellen over de uitdagingen die ze zelf ervaart wegens haar lichamelijke beperking. 'Hoop doet leven. En als het Liliane Fonds iets brengt, dan is het hoop. Vanuit hoop kunnen mensen, kinderen of ouders weer dromen.'

Tijdens de uitzending zit er, onder leiding van Liliane Fonds-ambassadeur Berget Lewis, live een belpanel klaar om telefoontjes van kijkers in ontvangst te nemen. Zij kunnen donateur van het Liliane Fonds worden en direct bijdragen aan het werk van het fonds: medische zorg, onderwijs en begeleiding op maat voor duizenden kinderen met een beperking in de armste gebieden van de wereld. Met als doel zich te kunnen ontwikkelen en kind te zijn.


'Maestro: Speciale editie', zondag 3 mei om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.



IT - Welcome to Derry Seizoen 1 (4K Ultra HD Blu-ray) (Steelbook)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (Blu-ray)
DVD
De Ridder - Seizoen 1
DVD
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

André probeert Luc met een geschenk aan zijn kant te krijgen. Rudy's pogingen om opnieuw een goede beenhouwer te worden, zijn niet echt succesvol. Joepie, de hond van de familie, zorgt ervoor dat Luc en Rudy een andere kant van André leren kennen.

'Van Vlees en Bloed', om 21.30 uur op VRT 1.

