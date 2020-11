'Arjen Lubach Live!' zondag op NPO 3

Al jaren voorziet Arjen Lubach met het programma 'Zondag met Lubach' het land van de broodnodige kritische satire. In zijn theaterprogramma 'Arjen Lubach LIVE!' laat hij een andere kant van zichzelf zien: persoonlijk, spontaan én muzikaal.

Het liedje 'Beter in bed' uit deze voorstelling werd genomineerd voor de Annie MG Schmidt-prijs.

Na 140 uitverkochte shows, door het hele land, sloot Arjen Lubach de reeks af in een volle Amsterdamse Schouwburg, voor de televisieregistratie. De voorstelling 'Arjen Lubach LIVE!' laat een andere Arjen zien dan die we kennen uit 'Zondag met Lubach'. Zijn verhalen zijn persoonlijker en zijn contact met het publiek is intiemer. Het nummer 'Beter in bed' uit de voorstelling werd in 2020 genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste kleinkunstnummer van het jaar. Daarnaast werd 'Beter in bed' net als het liedje 'Woke' een hit op YouTube, met meer dan een miljoen views.

Voordat Arjen Lubach (Groningen,1979) het programma 'Zondag met Lubach' maakte, werkte hij al vele jaren achter de schermen bij radio en televisie. Maar nóg eerder stond hij op het podium in het theater, met verschillende cabaretgroepen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en na vijf jaar succesvolle televisieprogramma’s te hebben gemaakt, keerde Lubach terug naar het theater met zijn eerste solovoorstelling 'Arjen Lubach LIVE!'.

Media over de theatershow

'Lubach is en blijft een goede grappenschrijver en ook in 'Arjen Lubach LIVE!' valt er veel te lachen' – NRC Handelsblad

'IJzersterke rap & leuke (actuele, geëngageerde) grappen.' – De Telegraaf

'Tv-ster Arjen Lubach scoort met zijn eerste solo-show' – De Standaard

'Arjen Lubach LIVE!', zondag 29 november om 21.15 uur bij VPRO op NPO 3 en op NPO Start.