'Argos op TV': De invloed van de alcohollobby

Jaarlijks sterven in Nederland 5000 tot 7500 mensen aan de gevolgen van alcohol. Toch komt er weinig terecht van de stevige ambities van het kabinet om alcoholgebruik terug te dringen. Hoe kan dat?

In 'Argos op TV' een onderzoek naar de invloed van de alcohollobby.

Jaarlijks komen zo'n 29 duizend Nederlanders met een alcoholverslaving binnen bij de verslavingszorg, en zijn er 5.500 behandelingen op spoedeisende hulp door ongelukken veroorzaakt door alcohol. Ook veroorzaakt alcohol maar liefst 7 verschillende soorten kanker. Daarom nam ons eigen kabinet zich al in 2018 voor om het aantal overmatige drinkers in 2040 met de helft terug te dringen.

Toch komt er van die ambities weinig terecht, concludeert het RIVM. Zo weinig, dat staatssecretaris Van Ooijen recent de overlegtafel van alcoholindustrie en gezondheidspartijen ophief wegens gebrek aan resultaat. Hoe kan dat? Met een beroep op de wet open overheid vroeg Argos alle correspondentie met de alcoholindustrie rondom deze overlegtafel op. Uit de stukken blijkt glashelder welke strategieën de industrie gebruikt om het alcoholbeleid te proberen te beïnvloeden.

En er is nog iets geks aan de hand. Terwijl naast Nederland, ook de Europese Commissie plannen lanceert voor strenger alcoholbeleid, blijkt dat tegelijkertijd ieder jaar miljoenen Europees geld via subsidies bij de alcoholindustrie terechtkomen. Argos maakte een optelsom van publiek geld waarvan de industrie gebruikmaakt. En komt tot de schokkende conclusie dat de mooie woorden op het gebied van preventie, niet stroken met het huishoudboekje.

'Argos op TV'

'Argos' is er naast radio en online dit najaar ook op tv. In vier afleveringen onderzoekt de redactie verschillende onderwerpen met maatschappelijke impact. Ook op tv staat Argosgarant voor journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn.

'Argos: De invloed van de alcohollobby', donderdag 24 november om 23.30 uur bij de VPRO op NPO 2.