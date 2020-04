Antoinette Hertsenberg laat innovaties van medische wereld zien in nieuw seizoen 'Dokters van Morgen'

Wat zijn de effecten van alcohol op onze gezondheid? Hoe komt het dat steeds meer jongeren bijziend zijn? En hoe kunnen we het placebo-effect inzetten om ons lichaam, in ons eigen voordeel, voor de gek te houden?

Antoinette Hertsenberg onderzoekt in een nieuw seizoen 'Dokters van Morgen' spraakmakende innovaties in de zorg. Hertsenberg spreekt met deskundigen uit binnen- én buitenland en ziet met eigen ogen hoe medische innovaties ons leven voorgoed kunnen veranderen. Dokters van Morgen geeft daarnaast een laatste update over bacteriofagen; wat is er gebeurd sinds het programma in 2018 voor het eerst aandacht aan de bacterie-etende virussen besteedde?

Alcohol

Alcohol biedt voor veel mensen een moment van ontspanning, bijvoorbeeld op een feestje of thuis op de bank. Maar alcohol zorgt, naast gezelligheid, ook voor lichamelijke schade. 'Dokters van Morgen' zoekt uit hoeveel glazen alcohol je per dag kunt drinken zonder gezondheidsschade op te lopen en neemt de proef op de som; wat zijn de gezondheidseffecten van een maand geheelonthouding? En hoe heeft de aanpak in IJsland ertoe geleid dat IJslandse pubers nu geen druppel alcohol meer drinken?

Ogen

De helft van de twintigers in ons land is bijziend; een verdubbeling ten opzichte van 40 jaar geleden. Hoe komt dat? En belangrijker, kunnen ouders voorkomen dat hun kind bijziend wordt? Dokters van Morgen laat zien dat artsen proberen met veelbelovende gentherapieën oogziektes die je blind maken een halt toe te roepen. Antoinette Hertsenberg reist daarnaast naar Italië waar ze een baanbrekende stamceltransplantatie hebben ontwikkeld, die ervoor zorgt dat een blind oog weer kan zien. Ook laat 'Dokters van Morgen' zien hoe blinde mensen met hun beperking omgaan. Want hoe weet je of je broek rood of zwart is, als je helemaal niets kan zien?

Bacteriofagen

Bacteriofagen zijn bacterie-etende virussen die ingezet kunnen worden als normale geneesmiddelen niet meer werken. In geval van antibiotica-resistentie kunnen ze bijvoorbeeld uitkomst bieden. In 2018 dook Antoinette Hertsenberg voor het eerst in de wereld van de 'fagen'. Hoe is het nu twee jaar later? Wordt er al wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? Kun je in Nederland al behandeld worden met bacteriofagen? 'Dokters van Morgen' geeft de antwoorden.

Placebo

Er is in de medische wereld steeds meer aandacht voor de invloed van de geest op ons lichaam. Deze is lange tijd onderschat; de macht van het brein op het lichaam is vele malen groter dan aanvankelijk werd gedacht. 'Dokters van Morgen' laat een behandeling met virtual reality zien, die gebruikt wordt voor mensen die een ledemaat missen en veel last hebben van fantoompijnen. Het programma reist af naar Duitsland waar nierpatiënten na een niertransplantatie een nep-drankje kregen tegen toekomstige afstotingsverschijnselen. Ook bezoekt 'Dokters van Morgen' een Tilburgs ziekenhuis, waar in het kader van wetenschappelijk onderzoek zelfs nep-operaties hebben plaatsgevonden.

'Dokters van Morgen', vanaf maandag 20 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.