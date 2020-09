'Anita wordt Opgenomen' in Dordrecht

In 'Anita wordt Opgenomen' verblijft presentatrice Anita Witzier een tijd in zes verschillende zorginstellingen in Nederland.

Hoe is het om anno 2020 ouder te worden in Nederland? En hoe verandert het leven in de verpleeghuizen als Nederland te maken krijgt met het coronavirus?

In het specialistisch verpleeghuis in Dordrecht wonen voor het grootste deel bewoners met een complexe problematiek. Ze hebben vaak een heftig verleden: Een leven met psychiatrische problemen, een alcohol of drugs verslaving of een leven op straat. Een verleden dat er voor gezorgd heeft dat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en worden geplaatst in dit huis.

Anita ontmoet Jan (62), hij is door omstandigheden verslaafd geraakt aan alcohol. Inmiddels helemaal clean, maar door het vele gebruik in het verleden neemt zijn verstandelijke vermogen steeds meer af. Jan kan hierdoor niet meer thuis wonen bij zijn vrouw.

Remke (80) woonde voordat ze in dit verpleeghuis terecht kan 17 jaar bij de daklozenopvang. Inmiddels is ze de koningin van het huis en weet ze alle ins en outs.

'Anita wordt Opgenomen', zondag 20 september om 21.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.