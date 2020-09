'Anita wordt Opgenomen' in Amsterdam

Foto: © KRO-NCRV 2020

In 'Anita wordt Opgenomen' verblijft presentatrice Anita Witzier een tijd in zes verschillende zorginstellingen in Nederland. Hoe is het om anno 2020 ouder te worden in Nederland? En hoe verandert het leven in de verpleeghuizen als Nederland te maken krijgt met het coronavirus?

In een levendige wijk aan de Dappermarkt ligt dit echte Amsterdamse verpleeghuis. Veel ouderen uit de buurt komen hier uiteindelijk te wonen. Vaak kennen ze het huis voor die tijd al, want het organiseert veel voor de mensen uit de buurt. En je kunt er zelfs terecht voor een biertje in de open inloop.

Anita maakt kennis met Astrid (72). Geboren en getogen Amsterdamse die sinds een paar maanden in het verpleeghuis woont. Door een aandoening lukt het haar niet meer om goed voor zichzelf te zorgen. Astrid kan haar nieuwe situatie moeilijk accepteren.

Beeldend kunstenaar Henk (78) heeft door het open karakter van het huis bewust gekozen om hier te gaan wonen. Hij drinkt dagelijks een biertje met zijn nieuwe vrienden in de open inloop. Zijn vrouw Kittie komt elke dag op bezoek en probeert zolang het nog kan Henk 's avond nog zelf naar bed te brengen. Maar dan breekt het coronavirus uit en gaat het verpleeghuis op slot voor bezoek.

'Anita wordt Opgenomen', zondag 13 september om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.