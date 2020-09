Angela Groothuizen steunt deelnemers met morbide obesitas in jubileumseizoen 'Obese'

Foto: RTL4/RTL - © Maartje Brockbernd 2020

Vanaf woensdag 2 september is het vijfde seizoen van 'Obese' te zien bij RTL 4. In dit jubileumjaar worden deelnemers gevolgd die lijden aan morbide obesitas. Ze willen allemaal gelukkiger en gezonder worden en gaan de strijd aan tegen de kilo's.

Dit doen ze niet alleen, maar onder intensieve begeleiding van een team van professionals en presentatrice Angela Groothuizen. Zij helpen de deelnemers in acht maanden tijd aan een nieuwe levensstijl, die ze ook na 'Obese' kunnen blijven volhouden.

Presentatrice Angela Groothuizen: 'Ik maak wederom een diepe buiging voor alle deelnemers, want hun doel is niet alleen afvallen. Zij gaan in acht maanden tijd ook een innerlijke strijd aan. Het gaat echt veel verder dan alleen zware trainingsschema’s volgen en het klaarmaken van de maaltijden. Met het team van professionals proberen we erachter te komen waar die etenslust vandaan komt. Het was voor hen, maar zeker ook voor mij een leerzaam traject.'

In de eerste aflevering volgen we de ras Rotterdammer Eric met een passie voor films maken, maar de regie over zijn eigen leven totaal is verloren. Zijn vrouw kan niet langer meer aanzien wat hij zijn lijf aan doet en dreigt zelfs met een scheiding als hij niet werkt aan zijn extreme overgewicht. Eric weet dondersgoed dat als hij zo doorgaat hem geen lang leven beschoren is. Echter weet hij niet hoe hij het roer moet omgooien.

Team van experts

Ook dit seizoen kunnen de deelnemers rekenen op professionele begeleiding voor, tijdens en na hun 'Obese'-traject. Zo is hoofdtrainer Roberto Da Costa weer van de partij. Hij was eerder te zien als choreograaf en jurylid in RTL's danscompetitie 'So You Think You Can Dance'. Da Costa wijst aan iedere deelnemer een personal trainer toe die de deelnemers acht maanden lang begeleidt op het gebied van beweging en voeding. Net als in de vorige seizoenen is psychologe Hilde Jans betrokken bij het traject van 'Obese'. Hilde is verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek en focust in haar begeleiding op de mentale-, psychische- en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het afvaltraject van de deelnemers. Nieuw is voedingsdeskundige Lisa Steltenpool. Zij heeft voedingsschema’s gemaakt en staat deelnemers bij gedurende hun traject.

'Obese' wordt geproduceerd door Warner Bros. International Television Production Nederland BV en is vanaf woensdag 2 september wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.