André van Duin en Janny van der Heijden varen door Limburg in 'Denkend aan Holland'

Foto: © Roland J. Reinders Omroep MAX 2019

In 'Denkend aan Holland' ontdekken André van Duin en Janny van der Heijden ons mooie Nederland vanaf het water. In de derde aflevering varen Janny en André door Limburg.

De aflevering is te zien op maandag 17 augustus rond 21.25 uur bij MAX op NPO 1.

Voor deze tocht in de derde aflevering van 'Denkend aan Holland' reizen Janny en André af naar het bourgondische zuiden. Ze beginnen in de Limburgse stad Roermond, waar het voelt alsof ze in Frankrijk zijn. Het wordt een enerverend avontuur waarin Janny en André gaan schieten, op een enorm vrachtschip klauteren en over de Maas varen - waar ze goed moeten oppassen voor binnenvaartschepen. Maar het wordt ook genieten van de prachtige omgeving, de historische dorpen, stadjes en de Limburgse lekkernijen. Het duo eindigt deze tocht uiteindelijk 'helemaal' in België.

