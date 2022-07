André van Duin, Danny Vera, Typhoon e.a. in 'Matthijs gaat door in Concert'

Samen met de Sven Hammond Big Band brengt Matthijs van Nieuwkerk de hits uit het programma 'Matthijs gaat door' bij elkaar in één concert. Van covers tot nieuwe muzikale samenwerkingen en arrangementen die speciaal voor dit concert zijn gemaakt.

Samen met de Sven Hammond Big Band brengt Matthijs van Nieuwkerk de hits uit het programma ‘Matthijs gaat door’ bij elkaar in één concert. Van covers tot nieuwe muzikale samenwerkingen en arrangementen die speciaal voor dit concert zijn gemaakt. Negentig minuten lang leidt Matthijs het publiek van het ene naar het andere hoogtepunt. Artiesten uit de drie seizoenen van het programma treden op in de liveshow, waaronder André van Duin, Typhoon, Danny Vera, MY BABY en Harry Sacksioni. ‘Matthijs gaat door in Concert’ is op 28 juli om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

Het concert kent een aantal memorabele momenten, zoals het ontroerende ‘Voor altijd’ van André van Duin en Danny Vera, en ‘Doden met verlof’ van Maarten van Roozendaal door MY BABY. Hans en Candy Dulfer brachten een vlammende versie van ‘Musicology’ en Jan Rot trad op met zijn vertolking van ‘Halleluja’. Het was een van zijn laatste optredens.

De complete line-up van het concert bestaat uit:

André van Duin

Typhoon

MY BABY

ZO! Gospel Choir

Typhoon

Jan Rot

Candy & Hans Dulfer

Snollebollekes

Harry Sacksioni

Thijs Boontjes

Danny Vera & Krezip

Marcel Veenendaal & JVD4

Shary-An

Sem Jansen

Leif de Leeuw

Elisha

'Matthijs gaat door in Concert' is een coproductie van BNNVARA en MediaLane.

‘Matthijs gaat door in Concert’, vrijdag 28 juli om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 1.