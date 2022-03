André van Duin bakt door bij MAX

Vanaf dit weekend is André van Duin niet alleen wekelijks te zien met het negende seizoen van 'Heel Holland Bakt', hij keert ook terug met een nieuw seizoen van 'Doorbakken'.

Vanuit een knusse studiobakkerij kijkt hij samen met een bekende bakfan, een enthousiast publiek én de bakker die de tent moest verlaten terug op de voorgaande aflevering van 'Heel Holland Bakt'. De eerste aflevering van Doorbakken is op woensdag 16 maart te zien, daarna is 'Doorbakken' wekelijks op zondag -de dag na 'Heel Holland Bakt'- te zien. Weekenden vol bakplezier dus.

In de eerste aflevering van 'Doorbakken' ontvangt Van Duin diverse thuisbakkers die hun baksels komen laten proeven, waaronder de 100-jarige Wim met zijn broodspecialiteit. De bekende bakfan in de eerste aflevering is zangeres Karsu Dönmez. Andere bekende bakfans die dit seizoen langskomen in bakkerij van André, zijn o.a. Kees Tol en Jack van Gelder. En natuurlijk praat de afvaller elke week over zijn of haar avonturen in de tent.

Verder neemt Janny van der Heijden wekelijks André van Duin mee op pad voor een educatief uitje. In de eerste aflevering van 'Doorbakken' gaan ze samen slagroom kloppen op de boerderij. Robèrt van Beckhoven geeft de bakker die de tent moest verlaten een mini-masterclass en de kijker wordt getrakteerd op unieke, niet-vertoonde beelden uit 'Heel Holland Bakt'.

'Doorbakken', woensdag 16 maart om 17.25 uur, daarna elke zondag om 22.15 uur bij MAX op NPO 1.