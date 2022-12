'André Rieu: Welcome to my World' op NPO 1

André repeteert met sopraan Donij van Doorn de prachtige aria 'Ebben' ne andró lontana'. Maar welke jurk past daarbij? Ook sopraan Anna Majrchzak heeft een nieuwe japon nodig.

Zij is zwanger, dus dat stelt extra eisen aan een mooie avondjurk voor op het podium. Ze maakt een goede keuze en schittert met ‘On my own’ uit de musical Les Miserables. 120 Dansparen walsen in lichtblauwe japonnen en rokkostuum over het Vrijthof op André’s grootste hit ooit, de Second Waltz. Als André van het podium af komt en op de klanken van ‘An der schönen blauen Donau’ walst met zijn grootste fan, de 105-jarige Zuster Leona, is het hele publiek ontroerd.

'André Rieu: Welcome to my World', donderdag 15 december 19.00 uur bij AVROTROS op NPO 1.