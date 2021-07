De zomerreeks van 'Andere Tijden Sport', het sportgeschiedenisprogramma van NOS en NTR gepresenteerd door Tom Egbers, start zondag met een aflevering over het EK '88.

Het is de enige voetbal-triomf van Nederland. Het EK van 1988. 'Bijna' alles is er al over gezegd en geschreven. Denken we. Maar 'Andere Tijden Sport' onthult iets dat liefst 33 jaar verborgen bleef.

Eindelijk krijgen we inzicht in de tactische besprekingen, de aanpak en de twijfels van succescoach Rinus Michels en zijn staf. Michels' assistent, Nol de Ruiter, hield tijdens het toernooi namelijk alles bij in een grote zwarte map.

Wat gebeurde er bijvoorbeeld in aanloop naar de beladen halve finale tegen West-Duitsland?

'Andere Tijden Sport' gaat met Nol de Ruiter, Hans van Breukelen, Jan Wouters en Erwin Koeman op jacht naar de geheimen van de map van ’88. Op bezoek bij Nol de Ruiter krijgt Tom Egbers de map in handen. Wat staat erin? En herkennen Erwin Koeman en Jan Wouters wat ze lezen? Oud-doelman Hans van Breukelen gaat - met de map - naar Hamburg voor een ontmoeting met voormalig West-Duits international Frank Mill. Ook over Mill heeft Nol de Ruiter iets opgeschreven. Tijdens de halve finale in 1988, in hetzelfde Hamburg, botsten Van Breukelen en Mill hard met elkaar. Het is tijd voor een nieuwe ontmoeting, 33 jaar na dato.

'Andere Tijden Sport': De map van '88, zondag 4 juli om 22.00 uur bij de NTR op NPO 1.