Alternatief 'Opium op Oerol' met schrijvers, muziek en eilandverhalen

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2019

'Opium op Oerol' is ook dit jaar, bij gebrek aan een fysiek festival voor publiek, anders dan anders. Onveranderd is dat het programma de podiumkunsten en het eiland viert en daarmee de kijkers thuis voorziet in het jaarlijkse zomerse festivalgevoel.

Presentator Cornald Maas reist af naar Terschelling voor de alternatieve versie van 'Opium op Oerol'. Hij ontvangt daar iedere dag een bekende schrijver met wie hij deze tijd beschouwt. Aansluitend op het gesprek volgt dagelijks een optreden van Frédérique Spigt samen met Huub van der Lubbe. Verder gaat AVROTROS-radiopresentator en historicus Mischa Blok op zoek naar verborgen verhalen van Terschelling en verdiept chef-kok en tv-maker Yvette van Boven zich in duurzame streekgerechten.

Met de auteurs Hanna Bervoets, Mano Bouzamour, Connie Palmen, Arthur Japin en Saskia Noort praat Cornald Maas over hun literaire werk, maar ook hun verbintenis met Oerol, Terschelling, theater en muziek. Oerol is onmiskenbaar verbonden aan het eiland Terschelling. Het samenspel tussen natuur, locatietheater en beeldende kunst is uniek. Wat is de magie van deze plek? AVROTROS-radiopresentator en historicus Mischa Blok praat hierover met de eilandbewoners en gaat op zoek naar verborgen verhalen. Chef-kok en tv-maker Yvette van Boven gaat het eiland, dat een geheel eigen natuur heeft, verkennen op alles wat eetbaar en duurzaam is. 'Opium op Oerol', vanaf maandag 14 juni tot en met vrijdag 18 juni om 19.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.