Alles over de verkiezingsuitzendingen van de NOS

De NOS besteedt uitgebreid aandacht aan de parlementsverkiezingen van 22 november. Verkiezingen die anders zijn dan anders, met veel nieuwe gezichten.

Sommige partijen gaan samen de verkiezingen in, voor andere is het de eerste keer. De NOS belicht het hele politieke spectrum op veel verschillende manieren en op alle platforms. Dat geldt niet alleen voor de aanloop naar de verkiezingen, maar ook als de stemlokalen zijn gesloten en het tellen van de stemmen is begonnen.

De speciale verkiezingsprogrammering van de NOS begint op 30 oktober als via 'NOS op 3' jongeren zeven opeenvolgende avonden in gesprek gaan met telkens twee lijsttrekkers. De reeks debatten begint traditiegetrouw op 3 november met het Radiodebat en eindigt op de avond voor de verkiezingen met de tv-debatten. De ochtend na de verkiezingen (op 23 november) sluit de NOS de verkiezingsprogrammering af met uitslagenprogramma’s op radio en tv en een liveblog op NOS.nl en de NOS app.

Hieronder een overzicht (uitzendtijden onder voorbehoud):

Vanaf 26 oktober: via YouTube op de hoogte door 'Rondje Binnenhof'

Natuurlijk houdt ook de populaire NOS YouTube-serie 'Rondje Binnenhof' de vinger aan de pols van de campagne. Nu met, naast Xander van der Wulp en Marleen de Rooy, Gerri Eickhof. Vanaf 26 oktober komt elke week op vrijdagmiddag een nieuwe aflevering online.

'Rondje Binnenhof'

YouTube, de NOS-website en NPO Politiek en Nieuws.

Vanaf 30 okt: jongeren praten bij 'NOS op 3' met lijsttrekkers

Sinds 2021 een succes onder jongeren: de YouTube-serie over de verkiezingen van 'NOS op 3'. Onder leiding van Sophie Frankenmolen van 'NOS op 3' en Albert Bos van de Haagse redactie stelt een groep jongeren vragen aan telkens twee lijsttrekkers. De bedoeling is: een goed gesprek over wat de jongeren bezighoudt. Zeven avonden achter elkaar een nieuwe livestream van ruim een uur.

'NOS op 3 Verkiezingsprogramma'

Maandag 30 oktober t/m zondag 5 november, ±19.00-±20.00 uur

NOS op 3 YouTube-kanaal

Vanaf 30 oktober: verkiezingsblog op NOS.nl

Altijd handig, altijd bij de hand en altijd up to date: dagelijks een apart blog met al het campagnenieuws bij elkaar.

Vanaf het moment dat de stembureaus dicht gaan, is een uitgebreide online verkiezingstool beschikbaar: met natuurlijk de exitpoll en de uitslagen (per gemeente), maar ook overzichten van winst en verlies per partij en de resultaten van het iPsos kiezersonderzoek.

NOS.nl en de NOS app

Vanaf maandag 30 oktober

Vanaf 1 nov: scherpe interviews in 'Nieuwsuur'

'Nieuwsuur' richt in campagnetijd de schijnwerper op de inhoudelijke standpunten, achtergronden en stemgedrag van de partijen. Met thema-uitzendingen en een-op-een gesprekken wil 'Nieuwsuur' de kiezers zo goed mogelijk informeren. Veertien politieke partijen hebben definitief toegezegd om deel te nemen aan de interviews met de lijsttrekkers. Vijf kleinere partijen als onderdeel van de reguliere uitzending, de negen grootste partijen in thema-uitzendingen in de verkiezingsstudio. Anchors Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars zullen de lijsttrekkers ondervragen. Politiek duider Arjan Noorlander analyseert de partijen. Uiteraard besteedt Nieuwsuur in de reguliere uitzendingen ook aandacht aan de overige partijen die meedoen aan de verkiezingen.

'Nieuwsuur' (NTR/NOS)

21.30-22.15 uur, NPO 2

3 november: Zeventien lijsttrekkers debatteren in het Radiodebat

Zeventien lijsttrekkers van de politieke partijen in de Tweede Kamer zijn uitgenodigd voor het radiodebat onder leiding van presentator Winfried Baijens en politiek verslaggever Wilma Borgman. In perscentrum Nieuwspoort wordt gediscussieerd over de onderwerpen die deze verkiezingen centraal staan.

'NOS Nederland Kiest: Het Radiodebat'

Vrijdag 3 november, 17.00-19.00 uur

NPO Radio 1 (ook via o.a. NOS.nl, het NPO Radio 1 YouTube-kanaal en NPO Politiek en Nieuws)

Vanaf 3 november: speciale campagne-podcast van Vullings en Van der Wulp

Dagelijks een NPO Radio 1-podcast waarin politiek duiders Xander van der Wulp van de NOS en Joost Vullings van 'EenVandaag' (AVROTROS) op geheel eigen wijze de stembusstrijd bespreken! Negentien dagen lang komt de campagne-versie van de best beluisterde NPO-podcast in de vroege nacht – dus na de laatste politieke gesprekken in de talkshows – online. Dus liefhebbers van de politiek kunnen zich meteen bij het opstaan helemaal laten bijpraten.

'De Campagnestemming van Vullings en Van der Wulp'

Vrijdag 3 november t/m dinsdag 21 november

Via de NPO Luister-app en alle andere bekende podcastplatforms

Vanaf 6 nov: Elke ochtend lijsttrekkersgesprekken in 'NOS Radio 1 Journaal'

In de laatste twee weken voor de verkiezingen interviewt Astrid Kersseboom elke ochtend vanuit de studio in Den Haag een lijsttrekker. Zij doet dat samen met politiek verslaggever Wilco Boom. Een prettig, maar ook kritisch gesprek in de ochtend, tussen 08.30 en 09.00 uur.

'NOS Radio 1 Journaal'

Maandag 6 november t/m dinsdag 21 november

06.00-09.30 uur, NPO Radio 1 (ook via o.a. NOS.nl en het NPO Radio 1 YouTube-kanaal)

Vanaf 6 nov: campagne-updates in de ochtendjournaals

Vanaf 6 november tot verkiezingsdag elke ochtend in de ochtendjournaals: een campagne-update van Haags verslaggever Albert Bos.

'NOS Journaal'

Tussen 06.30 en 10.00 uur elk half uur, NPO 1 (tussen 07.00 en 09.00 uur met gebarentolk op NPO 2)

Vanaf 6 november: live lijsttrekkersgesprekken op de NOS socials

Ruim twee weken lang gaan Albert Bos en de lijsttrekker die te horen was in het NOS Radio 1 Journaal van die ochtend na de radio-uitzending verder in een livestream die te volgen is via NOS.nl, de NOS app en de Instagram- en YouTube-pagina van de NOS. Vragen van het publiek worden dan voorgelegd aan de lijsttrekker.

NOS.nl, NOS app, YouTube en Instagram

Maandag 6 november t/m dinsdag 21 november, vanaf ±09.45 uur

19 november: het 'NOS Jeugdjournaaldebat'

Hét debat van de begrijpelijke taal en de onverwachte wendingen. Want dat krijg je als je zes lijsttrekkers in één studio zet met een flinke groep nieuwsgierige kinderen. Onder leiding van Joris Marseille en Evita Mac-nack maken de kinderen op hun eigen manier nader kennis met de personen en de partijen.

'NOS Jeugdjournaal Verkiezingsuitzending'

Zondag 19 november

19.00-19.45 uur, NPO 3

21 november: het slotdebat op televisie

De avond voor de verkiezingen brengt de NOS zoals altijd het slotdebat. In twee delen: de kleinere partijen vóór het Achtuurjournaal en erna de negen grootste partijen. Alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten en meedoen aan de verkiezingen worden uitgenodigd. Wie de negen grootste zijn, die deelnemen aan het tweede deel van de avond, wordt bepaald aan de hand van het aantal zetels in de huidige Tweede Kamer en het aantal zetels in de Peilingwijzer op 1 november. De debatten worden gevoerd in drietallen die door de redactie worden samengesteld. Ook de thema’s worden bepaald door de redactie. Die thema’s worden geïntroduceerd met korte reportages en, in deel twee, met gesprekken die Simone Weimans voert met betrokkenen. Het eerste debat staat onder leiding van Winfried Baijens; Rob Trip leidt het tweede.

'NOS Nederland Kiest: Het Debat'

19.00-19.52 uur en 20.30-22.00 uur, NPO 1

22 nov: de uitslagenavond op NPO Radio 1

Presentatoren Mark Visser en Tijs van den Brink nemen de luisteraar mee door de uitslagenavond. Samen met politiek verslaggever Wilma Borgman en gasten aan tafel zal gekeken worden naar de uitslag van de eerste exitpoll en wordt geschakeld met verslaggevers bij de politieke partijen en in het land.

'NOS Nederland Kiest: De Uitslagen'

Woensdag 22 november, 20.30-01.00 uur, NPO Radio 1

22 nov: de uitslagenavond

Nederland heeft gestemd en vanaf 20.30 uur op NPO1 ziet de kijker hoe Nederland heeft gestemd en waarom. Met om 21.00 uur – wanneer de stembureaus sluiten – de eerste exitpoll en om 22.00 uur de geüpdate exitpoll. En uiteraard de hele avond uitslagen. Verslaggevers zijn overal in het land: zo staan ze bij 16 partijen, ze spreken kiezers en ze zijn bij het tellen van de stemmen. De presentatie is in handen van Rob Trip en Simone Weimans. Malou Petter staat bij het uitslagenscherm en Xander van der Wulp, Marleen de Rooy en Arjan Noorlander zijn de politieke duiders.

'NOS Nederland Kiest: De Uitslagen'

20.34-±01.00 uur, NPO 1

23 november: uitslagenochtend

De meeste uitslagen komen ’s nachts en ’s morgens binnen en dus houdt de NOS de vinger aan de pols. De presentatie is in handen van Saïda Maggé. Malou Petter staat bij het uitslagenscherm en Albert Bos neemt de duiding voor zijn rekening. Drie verslaggevers kijken rechtstreeks op locatie mee bij het tellen van de laatste stemmen. Het nieuws uit de rest van de wereld wordt gebracht in de ochtendjournaals, die worden gepresenteerd door Jeroen Tjepkema.

'NOS Nederland Kiest: De Uitslagen'

07.00-10.00 uur, NPO 1

23 nov: de uitslagenochtend op NPO Radio 1

Het NOS Radio 1 Journaal staat geheel in het teken van de verkiezingsuitslagen. Presentator Astrid Kersseboom kijkt samen met politiek verslaggever Wilco Boom en gasten naar de politieke verschuivingen.

'NOS Radio 1 Journaal'

06.00-09.30 uur, NPO Radio 1 (ook via o.a. NOS.nl en het NPO Radio 1 YouTube-kanaal)