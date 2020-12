'Ali B Op Volle Toeren' met Trijntje Oosterhuis

Foto: © AVROTROS 2020

Ali B brengt iconen uit de Nederlandse muziekindustrie samen met talenten uit de hiphop scene voor een muzikaal eerbetoon.

In deze aflevering wordt één van Nederlands bekendste zangeressen, Trijntje Oosterhuis, gekoppeld aan de jonge, energieke rapper Leafs. Al snel blijkt dat ze een liefde voor Japan delen, dus is het niet meer dan logisch dat ze samen een karaokebar in duiken.

De fascinatie voor Japan komt ook terug in Leafs hit 'Tokio' waar Trijntje een remake van mag maken. Leafs gaat op zijn beurt aan de slag met een van de grootste hits uit Trijntjes carrière 'Touch Me There'.

'Ali B op Volle Toeren', donderdag 10 december om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.